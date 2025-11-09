Confira o resultado da Tele Sena (9/11): 3º sorteio de 34º aniversário
Novo sorteio sai por volta das 19h deste domingo, 9 de novembro
Neste domingo, 9 de novembro, sai o terceiro sorteio da Tele Sena de aniversário de 34 anos. Nesta edição, os participantes concorrem aos prêmios dos quadros Mais e Menos Pontos, além do esperado sorteio da Tele Sena Completa.
1º sorteio 26/10/2025: 02-04-19-20-24-28-54
2º sorteio 02/11/2025: 03-09-15-16-34-35-38
3º sorteio 09/11/2025: 05-07-12-13-14-40-53
4º sorteio 16/11/2025:
5º sorteio 23/11/2025:
Esse é um quadro com 35 dezenas, no qual você pode marcar os números sorteados durante os seis sorteios da campanha que são veiculados aos domingos no SBT.
Como é a Tele Sena de aniversário 2025
A Tele Sena de 34º Aniversário chega com novas modalidades e prêmios que podem chegar a R$ 1 milhão.
- No Mais Pontos (Quadro Cheio) e Menos Pontos, os participantes podem ganhar até R$ 1.000.000,00.
- O Ganhe Já oferece mais de 30 mil prêmios instantâneos, com valores de até R$ 1 milhão.
- O Prêmio de Hora em Hora sorteia R$ 1.000,00 a cada hora, totalizando 840 prêmios durante a campanha. No final, o Número da Sorte Milionário entrega R$ 1 milhão a um vencedor.
- A promoção Painel do “X” ainda distribui prêmios como R$ 5 mil, motos, viagens, smart TVs, vales-compra, uma casa de R$ 300 mil e, no último painel, R$ 1 milhão.
- As Tele Senas podem ser adquiridas pelo site, aplicativo ou nos pontos de venda.
Como faço para receber o prêmio da Tele Sena?
Acertou os números de alguma faixa? Entre em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.
A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação.