Resultado da Tele Sena da Primavera 2022: anote o 3º sorteio (25/9)

Os números do resultado da Tele Sena de Primavera 2022 sorteados neste domingo

Neste domingo, 25 de setembro, foi divulgado o segundo resultado da Tele Sena da Primavera 2022. Nesta edição, o quadro “Mais Pontos” traz a premiação “Pela Boa” e o prêmio total passa dos R$ 1,5 Milhão.

O resultado do sorteio da primavera 2022 fará mais de 20 mil títulos premiados no “Ganhe Já”, onde o apostador raspa a cartela e tem a chance de ganhar até R$ 100 mil se encontrar três imagens iguais. Além disso, há a chance de ganhar com o “Rapa Tudo” e quem ganhar pode levar de uma só vez: Casa, Carro e Moto e mais R$ 120 Mil.

Por fim, a “Tele Sena Semanal Premiada” continua com prêmios que vão de Casas, Carros BMW a R$ 600 mil.

Resultado da Tele Sena da Primavera 2022 – semanal premiada

Chegou a hora de conferir se hoje é seu dia de sorte com o resultado da Tele Sena da Primavera 2022.

TS COMPLETA 3º SORTEIO – 25/09/2022:

Acertando o resultado em alguma promoção, o apostador deverá entrar em contato com a Tele Sena para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

MAIS PONTOS, MENOS PONTOS E PELA BOA

Confira os números do primeiro sorteio “Mais pontos, menos pontos”.

1º SORTEIO 11/09/2022 03 08 10 14 15 30 31 34 40 42

2º SORTEIO – 18/09/2022: 19 29 38 43 46

3º SORTEIO – 25/09/2022: Sorteio não realizado

4º SORTEIO – 02/10/2022: Sorteio não realizado

5º SORTEIO – 09/10/2022: Sorteio não realizado