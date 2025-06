Veja o resultado da Tele Sena (29/6): 5º sorteio de São João 2025

Quinto sorteio será realizado por Patrícia Abravanel no SBT

Será realizado neste domingo, 16 de junho, o terceiro sorteio da Tele Sena de São João de 2025. Nesta edição, os participantes concorrem aos prêmios dos quadros Mais e Menos Pontos, além do esperado sorteio da Tele Sena Completa.

1º sorteio 01/06/2025: 01-18-22-32-43-49

2º sorteio 08/06/2025: 05-06-08-09-27-44

3º sorteio 15/06/2025: 15-17-31-41-42-50

4º sorteio 22/06/2025: 10-13-23-29-37-47

5º sorteio 29/06/2025: em breve.

Esse é um quadro com 35 dezenas, no qual você pode marcar os números sorteados durante os seis sorteios da campanha que são veiculados aos domingos no SBT.

Após esse último sorteio, será iniciada a venda da Tele Sena de Dia dos Pais.

Como é a Tele Sena de São João 2025

A tradicional campanha da Tele Sena de São João apresenta em 2025 uma premiação robusta, e entre as principais atrações está a Premiação por Pontuação, que pode render até R$ 1 milhão para quem fizer mais pontos, e até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos. Os valores são acumulados ao longo dos sorteios programados durante a vigência da campanha.

Já o conhecido quadro “Ganhe Já”, no qual o consumidor raspa nove campos em busca de três valores iguais, tem prêmio instantâneo que pode chegar a R$ 300 mil.

A edição de São João também inclui o quadro “Grana Todo Dia”, com 10 prêmios diários de R$ 5 mil. Ao todo, serão 350 premiados ao longo da promoção, que se estende por várias semanas.

Além dos sorteios tradicionais, a Tele Sena também lançou a promoção comercial “Painel do ‘X’ pelo Brasil”, em que os participantes podem concorrer a prêmios como carro, moto, smartphone, smart TV, entre outros itens. Para participar, é necessário acessar o hotsite da campanha, seguir as instruções e torcer para ser selecionado para subir ao palco do SBT, ao lado da apresentadora Patrícia Abravanel.

Como faço para receber o prêmio da Tele Sena?

Acertou os números de alguma faixa? Entre em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação.