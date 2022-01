Resultado da Tele Sena de Ano Novo 2022 de domingo (23/01)

O sorteio do resultado da Tele Sena de Ano Novo 2022 é transmitido ao vivo no SBT

Veja as dezenas sorteadas no quadro Mais e Menos Pontos e Tele Sena de Ano Novo 2022

Neste domingo, 23 de janeiro, será divulgado o quarto resultado da Tele Sena de Ano Novo 2022. O sorteio será das dezenas do quadro Mais e Menos Pontos e as dezenas da Tele Sena Completa.

Resultado da Tele Sena de Ano Novo 2022 Mais e Menos pontos

Nesta edição do sorteio da Tele Sena, os números do quarto sorteio do quadro Mais e Menos Pontos. São R$ 700 Mil pra quem fizer “Mais Pontos” e Meio Milhão de Reais pra quem fizer “Menos Pontos”.

1º sorteio – 02/01: 11 14 18 33 46.

2º sorteio – 09/01: 08 09 21 24 48.

3º sorteio – 16/01: 01 05 25 30 32.

4º sorteio – 23/01:

5º sorteio – 30/01:

6º sorteio – 06/02:

Se tiver mais de um ganhador em qualquer uma das categorias da Tele Sena de Ano Novo, o valor será dividido igualmente entre as partes.

Resultado da Tele Sena Completa

Confira os números da Tele Sena Completa de Ano Novo 2022. Nesta edição serão três prêmios de uma só vez! Todo domingo o apostador vai concorrer a Casa com BMW na garagem e ainda garante um salário extra de R$ 5 Mil todo mês durante 1 ano!

1º sorteio – 02/01: 50 51 52 56 57 59 61 62 66 68 69 70 71 72 73 75 77 81 82 83 84 85 86.

2º sorteio – 09/01: 50 51 52 53 55 56 59 60 61 62 64 68 69 70 71 73 78 79 80 81 82 83 84.

3º sorteio – 16/01: 50 53 55 56 59 60 62 64 65 68 70 71 73 74 75 76 78 80 81 82 83 84 85.

4º sorteio – 23/01:

5º sorteio – 30/01:

6º sorteio – 06/02:

Como comprar uma cartela pela internet?

Acertando o resultado da Tele Sena de Ano Novo 2022 em alguma promoção, o apostador deverá entrar em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

É possível comprar a Tele Sena pela Internet, de forma simples e rápida, sem pegar filas e pagando com cartão de crédito. Todos os títulos que forem comprados por você serão automaticamente identificados com seus dados, eliminando a necessidade de preenchimento do canhoto.

Em vez de receber em papel, os títulos comprados no formato digital podem ser acessados na página “Minhas Tele Senas”, a partir de um computador ou dispositivo móvel conectado à Internet. Seus títulos estarão protegidos pela sua senha de acesso.

A qualquer momento você poderá conferir os resultados dos sorteios e saber os valores de prêmios e resgate de suas Tele Senas digitais. O resgate pode ser solicitado diretamente pelo site. O valor será depositado em uma conta bancária indicada por você.

