Resultado da Tele Sena de Dia das Mães 2023: 3º sorteio

Veja as dezenas sorteadas no quadro Mais e Menos Pontos de Dia das Mães 2023

A partir das 19h45 (horário de Brasília) deste domingo, 7 de maio, serão divulgadas as dezenas do terceiro sorteio do resultado da Tele Sena de Dia das Mães 2023. Os números premiados são do quadro Mais e Menos Pontos e também da Tele Sena Completa.

Resultado da Tele Sena Dia das Mães 2023 Mais e Menos pontos

Números do terceiro sorteio da Tele Sena Dia das Mães 202, quadro Mais e Menos Pontos.

1º sorteio – 23/04: 07 - 12 - 17 - 24 - 25 - 31 - 40 - 41 - 48 - 49

2º sorteio – 30/04: 01 - 06 - 14 - 29 - 34

3º sorteio – 07/05:

4º sorteio – 23/01:

5º sorteio – 30/01:

6º sorteio – 06/02:

Resultado da Tele Sena Completa

Confira os números da Tele Sena Completa de Dia das Mães. Todo domingo um apostador pode ganhar:

1º sorteio – 23/04: 52 - 55 - 56 - 58 - 60 - 63 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 85 - 86 - 87

2º sorteio – 30/04: 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 60 - 61 - 66 - 67 - 69 - 70 - 72 - 75 - 76 - 77 - 79 - 81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87

3º sorteio – 07/05:

4º sorteio – 23/01:

5º sorteio – 30/01:

6º sorteio – 06/02:

Como comprar uma cartela pela internet?

Acertando o resultado da Tele Sena de Dia das Mães em alguma promoção, o apostador deverá entrar em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

É possível comprar a Tele Sena pela Internet, de forma simples e rápida, sem pegar filas e pagando com cartão de crédito. Todos os títulos que forem comprados por você serão automaticamente identificados com seus dados, eliminando a necessidade de preenchimento do canhoto.

Em vez de receber em papel, os títulos comprados no formato digital podem ser acessados na página “Minhas Tele Senas”, a partir de um computador ou dispositivo móvel conectado à Internet. Seus títulos estarão protegidos pela sua senha de acesso.

A qualquer momento você poderá conferir os resultados dos sorteios e saber os valores de prêmios e resgate de suas Tele Senas digitais. O resgate pode ser solicitado diretamente pelo site. O valor será depositado em uma conta bancária indicada por você.