Resultado da Tele Sena de Natal: 1º sorteio e ganhadores (24/11/24)

Neste domingo, 24 de novembro de 2024, será realizado o primeiro sorteio da Tele Sena de Natal, marcando o início de uma série de premiações que totalizam quase R$ 5 milhões. Nesta edição comemorativa, os participantes concorrem aos prêmios dos quadros Mais e Menos Pontos, além do esperado sorteio da Tele Sena Completa.

A transmissão ao vivo do sorteio ocorre após às 20h (horário de Brasília), com apresentação de Patrícia Abravanel.

Confira o resultado da Tele Sena de Natal

Veja os números do sorteio do quadro Mais e Menos Pontos de hoje:

1º SORTEIO – 24/11/2024: 15 – 19 – 35 – 37 – 40

2º SORTEIO – 01/12/2024:

3º SORTEIO – 08/12/2024:

4º SORTEIO – 15/12/2024:

5º SORTEIO – 22/12/2024:

6º SORTEIO – 29/12/2024:

Esse é um quadro com 35 dezenas, no qual você pode marcar os números sorteados durante os cinco sorteios da campanha, veiculados aos domingos no SBT.

Premiação da Tele Sena natalina

s modalidades de premiação incluem “Mais Pontos”, destinados a quem acumula o maior número de acertos ao final dos sorteios; “Pela Boa no Mais Pontos”, uma premiação adicional para os participantes que se destacarem na contagem de pontos; e “Menos Pontos”, que oferece prêmios a quem ganha o menor número de acertos, proporcionando uma chance extra de ganhar.

Além disso, o “Ganhe Já” retorna com o popular “Rapa Tudo”, oferecendo prêmios instantâneos com valores variados. Há também um “Prêmio de Hora em Hora”, com prêmios distribuídos a cada hora, proporcionando diversas oportunidades de ganho ao longo do dia.

A promoção comercial “Painel do X Especial de Natal” oferece prêmios como 6 Smart TVs, 6 Smartphones, 6 Vales-compras, 6 Viagens Nacionais, 6 Motos, 5 Casas e um prêmio especial de R$ 1 milhão.

Como receber o prêmio?

Acertou os números de alguma faixa? Entre em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação. Aprenda com o vídeo abaixo a fazer o resgate dos prêmios.