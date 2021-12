Resultado da Tele Sena de Natal 2021 de hoje (12/12)

Neste domingo, dia 12 de dezembro, será realizado mais um sorteio do resultado da Tele Sena de Natal 2021, a partir das 19h45 (horário de Brasília). As dezenas serão reveladas nos quadros: Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa do SBT.

Resultado da Tele Sena de Natal – Mais e menos pontos

Veja os números do quarto sorteio do quadro Mais e Menos Pontos:

1º sorteio – 21/11: 02-12-15-20-37

2º sorteio – 28/11: 04-05-25-32-36

3º sorteio – 05/12: 06-18-40-41-48

4º sorteio – 12/12: ainda não sorteado

5º sorteio – 19/12: ainda não sorteado

6º sorteio – 26/12: ainda não sorteado

O prêmio para a cartela que acertar o maior número no quadro é de R$ 1 milhão. Já o título que tiver a menor quantidade de acertos pode faturar R$ 800 mil.

Se tiver mais de um ganhador em qualquer uma das categorias da Tele Sena de Natal, o valor será dividido igualmente entre as partes.

Resultado da Tele Sena Completa

Confira os números da Tele Sena Completa e saiba se ganhou casa no valor de R$ 300 mil e um automóvel BMW de R$ 270 mil:

1º sorteio – 21/11: 50-51-52-53-54-57-58-59-60-61-62-64-66-68-70-72-74-77-78-79-80-81-83-84

2º sorteio – 28/11: 50-54-55-59-60-62-63-64-66-67-68-70-71-72-75-76-77-78-79-82-83-85-86

3º sorteio – 05/12: 50-52-53-56-59-61-62-63-66-67-68-69-72-73-74-78-79-80-81-82-83-84-86

4º sorteio – 12/12: ainda não sorteado.

5º sorteio – 19/12: ainda não sorteado.

6º sorteio – 26/12: ainda não sorteado.

Como receber o prêmio?

Acertando o resultado da Tele Sena de Natal 2021 em alguma promoção, o apostador deverá entrar em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.