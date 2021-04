Resultado da Tele Sena de Páscoa deste domingo [04/04/21]; confira

O sorteio do segundo resultado da Tele Sena de Páscoa será divulgado hoje, domingo, dia 04 de abril, a partir das 19h45. Serão reveladas as dezenas do quadro “Mais e Menos Ponto” que podem entregar os prêmio de R$ 800 mil e R$ 600 mil. O evento será transmitido ao vivo por meio do canal do SBT.

O quadro da Tele Sena Completa será sorteado no dia 25 de abril.

Confira todos os resultados dos sorteios das Tele Sena de Carnaval

Número da Tele Sena de hoje

Confira as dezenas do resultado da Tele Sena de Páscoa do quadro “Mais Pontos” e “Menos Pontos”:

1º sorteio – 28/03: 11-19-29-35-43

2º sorteio – 04/04: 01-23-33-39-40

3º sorteio – 11/04: ainda não sorteado

4º sorteio – 18/04: ainda não sorteado

5º sorteio – 25/04: ainda não sorteado

Prêmio Todo Dia da Tele Sena de Páscoa

O prêmio Todo Dia da da Tele Sena de Páscoa sorteia um carro no valor de R$ 50 mil todos os dias. Confiras as combinações de números sorteadas e saiba se já ganhou um automóvel:

15/03/21 – 1467903

16/03/21 – 6837313

17/03/21 – 2850063

18/03/21 – 6541540

19/03/21 – 2092608

20/03/21 – 6136984

21/03/21 – 6811784

22/03/21 – 3779179

23/03/21 – 6355038

24/03/21 – 6355214

25/03/21 – 5524275

26/03/21 – 5474626

27/03/21 – 2936127

28/03/21 – 6677691

29/03/21 – 2741147

30/03/21 – 5759697

31/03/21 – 5172902

01/04/21 – 5022945

02/04/21 – 2241275

03/04/21 – 6686059

04/04/21 – 0381447

Como receber o prêmio da Tele Sena?

O apostador premiado na Tele Sena de Páscoa 2021 deverá entrar em contato direto com a Central de Atendimento pela internet (https://lidercap.custhelp.com/app/ask) ou por telefone.

A Central de Atendimento fará contato informando os próximos passos para resgatar o prêmio. Via telefone, basta ligar para o número gratuito 08007010319 e informar o número da Tele Sena premiada.

Feito isso, em seguida, informe também os dados pessoais do ganhador da Tele Sena de Páscoa 2021. Para conseguir fazer o resgate, além da Tele Sena, o apostador deverá ter em mãos: RG, CPF e comprovante de endereço.