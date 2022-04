Resultado da Tele Sena de Páscoa 2022 de hoje (03/4)

Veja as dezenas sorteadas no quadro Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa da edição de Páscoa 202e

O terceiro sorteio do resultado da Tele Sena de Páscoa 2022 será realizado neste domingo, 3 de abril, a partir das 19h45 (horário de Brasília). Os números serão dos quadros Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.

Resultado da Tele Sena de Páscoa de Mais e menos pontos

Veja os números do quarto sorteio do quadro Mais e Menos Pontos:

1º sorteio: 20/03/2022 – 08 20 26 30 42

2º SORTEIO – 27/03/2022 – 04 12 13 31 39

3º sorteio – 03/04/22 – resultado em breve.

4º sorteio –

5º sorteio –

6º sorteio –

Mais pontos: É um quadro com 25 dezenas, no qual você pode marcar os números sorteados durante os cinco sorteios da campanha, veiculados aos domingos no SBT. O prêmio é de até R$ 600.000,00 para quem fizer Mais Pontos. Se houver mais de um ganhador, o prêmio será dividido em partes iguais.

Menos pontos: Além de concorrer com Mais Pontos, no mesmo quadro você concorre a até R$ 400.000,00 com Menos Pontos. Se houver mais de um ganhador, o prêmio será dividido em partes iguais.

Resultado da Tele Sena completa semanal

Nesta edição de Páscoa a “Tele Sena Completa” continua sendo semanal, ou seja, aos domingos serão sorteados Casa + R$ 100.000,00 pra gastar como quiser. É como se você ganhasse uma casa e ainda ficasse 50 meses numa boa recebendo R$ 2 Mil. No total, serão realizados 5 sorteios, ou seja, são 5 chances pra tentar faturar esses prêmios.

1º sorteio – 20/03/22 – 50 53 55 57 59 60 61 63 64 65 66 69 72 73 75 76 77 79 81 82 83 84 85 86

2º sorteio – 27/03/22 – 50 53 54 56 57 60 62 64 67 69 70 71 74 77 79 80 81 82 83 84 85 86

3º sorteio – 03/04/22 – resultado em breve.

Como receber o prêmio?

Acertando o resultado da Tele Sena de Páscoa 2022 em alguma promoção, o apostador deverá entrar em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação.

Aprenda com o vídeo abaixo a fazer o resgate dos prêmios.