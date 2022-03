Resultado da Tele Sena de Páscoa 2022 hoje, domingo (20/03)

Neste domingo, 20 de março, será divulgado o resultado da Tele Sena de Páscoa 2022 a partir das 19h45 (horário de Brasília). As dezenas são as últimas sorteadas na edição dos quadros Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.

Resultado Tele Sena de Páscoa 2022

Veja quais os números do quadro Mais e Menos Pontos da Tele Sena de Páscoa 2022 e se marcou algum número. Para ganhar prêmio, os apostadores precisam acertar a maior ou menor quantidade de dezenas.

1º sorteio: 20/03/2022 – 08 20 26 30 42

2º SORTEIO – 27/03/2022 SORTEIO NÃO REALIZADO

3º SORTEIO – 03/04/2022 SORTEIO NÃO REALIZADO

4º SORTEIO – 10/04/2022 SORTEIO NÃO REALIZADO

5º SORTEIO – 17/04/2022 SORTEIO NÃO REALIZADO

Resultado da Tele Sena completa semanal

O apostador que marcar o resultado da Tele Sena Completa de Páscoa 2022 pode ganhar uma casa de R$ 300 mil, um carro SUV de R$ 200 mil e um automóvel popular no valor de R$ 70 mil.

1º sorteio – 20/03/22 – 50 53 55 57 59 60 61 63 64 65 66 69 72 73 75 76 77 79 81 82 83 84 85 86

Como funciona a edição de Páscoa?

Ao comprar a Tele Sena de Páscoa 2022 o apostador precisa cadastrar a cartela no site (www.telesena.com.br). Nesta edição as promoções são: Ganhe Já, Mais Pontos e Menos Pontos, Tele Sena Completa e Prêmios Regionais.

Os prêmios do Ganhe Já são instantâneos e o dono do título pode faturar quantias de R$ 15 a R$ 100 mil. No Folia de Prêmios serão sorteadas cinco pessoas todo sábado uma de cada região para ganhar R$ 5 mil.

Quem tiver uma cartela premiada no resultado da Tele Sena de Carnaval deverá entrar em contato com a empresa para fazer o resgate. O contato pode ser feito por meio da Central de Atendimento no site da Tele Sena ou por telefone (0800 701 0319 ou 11 3188-5090).

