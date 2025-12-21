Resultado da Tele Sena hoje: veja 4º sorteio de Natal

Acompanhe o sorteio da quarta faixa de prêmios em tempo real

Os apostadores vão conhecer neste domingo, 21 de dezembro, os números do quarto sorteio da Tele Sena de Natal de 2025. Nesta edição, os participantes concorrem aos prêmios dos quadros Mais e Menos Pontos, além do esperado sorteio da Tele Sena Completa.

1º sorteio 30/11/2025: 24-27-29-39-51

2º sorteio 07/12/2025: 07-14-22-25-44-55

3º sorteio 14/12/2025: 23-46-47-48-52-54

4º sorteio 21/12/2025: Em breve.

5º sorteio 28/12/2025: Previsto.

Como é a Tele Sena de Natal 2025

A Tele Sena de Natal 2025 chega como a maior edição da história, com prêmios que podem alcançar R$ 1 milhão em várias modalidades. Esse é um quadro com 35 dezenas, no qual você pode marcar os números sorteados durante os seis sorteios da campanha que são veiculados aos domingos no SBT.

No Mais Pontos (Quadro Cheio) e no Menos Pontos de até R$ 1.000.000,00.

O Ganhe Já traz raspáveis que podem render até R$ 1 milhão na hora.

O Número da Sorte distribui 3.000 prêmios de R$ 1.250 ao longo da campanha

Número do Milhão entrega R$ 1 milhão ao final da edição.

A edição ainda convive com a Tele Sena Semanal nº 81, que custa R$ 5 e oferece mais de R$ 1,1 milhão em prêmios.

Como faço para receber o prêmio da Tele Sena?

Acertou os números de alguma faixa? Entre em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação.