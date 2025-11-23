Resultado da Tele Sena Semanal 79: anote os números (23/11/25)

A Tele Sena Semanal Edição Nº 79 divulgou neste domingo, 23 de novembro de 2025, os resultados das duas rodadas de premiação e também os números contemplados no Giro da Semana. Quem apostou na campanha deste ano já pode conferir se levou algum dos prêmios em dinheiro.

A seguir, veja todos os números sorteados, quantidade de títulos premiados e os valores distribuídos nesta edição.

Resultado da Tele Sena semanal premiada

1ª Rodada – 23/11/2025: a primeira rodada trouxe 15 dezenas sorteadas. Um título alcançou a pontuação máxima e garantiu o prêmio principal da rodada.

01 – 03 – 04 – 06 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

Prêmio: R$ 100.000,00

2ª Rodada – 23/11/2025: a segunda rodada também premiou um título com pontuação total. O vencedor levou um valor ainda maior.

01 – 02 – 05 – 06 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24

Prêmio: R$ 500.000,00

Giro da Semana – Tele Sena Edição Nº 79

Além das rodadas principais, a Tele Sena distribuiu prêmios instantâneos no Giro da Semana, contemplando títulos em diferentes faixas de valor.

Números premiados

Giro de R$ 100,00: 499

Giro de R$ 200,00: 2002

Giro de R$ 500,00: 00098

Giro de R$ 1.000,00: 22581

Acertando o resultado da Tele Sena em alguma promoção, o apostador deverá entrar em contato com a Tele Sena para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.