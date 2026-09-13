O SBT exibe neste domingo (13) o quinto sorteio da Tele Sena da Independência 2026. A divulgação dos números acontece durante a programação da emissora, e esta página será atualizada após a confirmação oficial do resultado. Veja abaixo as dezenas sorteadas, o calendário completo da campanha e as próximas datas previstas para os sorteios.

Veja o resultado da Tele Sena da Independência 2026 hoje:

1º sorteio – 16/08/2026: 10-16-21-26-28-31-39

2º sorteio – 23/08/2026: 04 -07 -14 -30-33 -40 -41

3º sorteio – 30/08/2026: 02-13-22-23-25-49-53

4º sorteio – 06/09/2026: 01-11-27-32-42-43-50-51

5º sorteio – 13/09/2026: 03-08-09-18-20-24-34-35-37-52-54-55

Resultado da Tele Sena da Independência

Mais Pontos: prêmio de até R$ 1 milhão para o título que completar primeiro as 30 dezenas do quadro. Nos três primeiros domingos serão extraídos sete números por sorteio. No quarto serão oito dezenas e, no último, serão sorteados números até que pelo menos um participante complete o quadro. Em caso de mais de um ganhador, o prêmio será dividido.

Menos Pontos: prêmio de até R$ 1 milhão para o título que terminar a campanha com a menor quantidade de números marcados. Caso haja empate, o valor será dividido igualmente entre os contemplados.

Ganhe Já — Premiação Instantânea: o consumidor encontra nove campos raspáveis no título físico ou digital. Ao localizar três imagens iguais, recebe o prêmio indicado. A edição possui mais de 40 mil chances de ganhar, com valores que chegam a R$ 300 mil. Quem encontrar três símbolos do “Rapa Tudo” pode faturar mais de R$ 500 mil.

Número da Sorte: a modalidade distribuirá mil prêmios de R$ 500 em cada domingo da campanha. Ao longo dos cinco sorteios, serão 5 mil títulos contemplados e R$ 2,5 milhões entregues nessa categoria.

Painel do “X” 2026: a promoção apresentada por Patricia Abravanel no SBT continua com prêmios milionários, casas, carros e outros itens. A campanha prevê R$ 14 milhões em premiações até janeiro de 2027. Quem comprou e cadastrou a Tele Sena de São João pode receber um Número da Sorte extra ao adquirir e cadastrar a edição de Pais. atualize esse texto com informacoes atuais e corretas da tele sena da independencia 2026

Como funciona o resgate?

Após 12 meses da compra, o titular pode solicitar o resgate de 50% do valor pago pela Tele Sena. Como a edição de Pais custa R$ 16, o valor-base para resgate será de R$ 8, com atualização monetária conforme as condições previstas no título.

Quem ganhar algum prêmio da Tele Sena de Pais 2026 deverá acessar sua conta no site ou no aplicativo da Tele Sena e entrar na área “Minhas Premiações”. Também é possível buscar orientações pela Central de Atendimento, no telefone 0800 701 0319 ou pelo número 11 3188-5090.

A Tele Sena não estabelece uma quantidade fixa de acertos para definir antecipadamente os vencedores dos quadros Mais Pontos e Menos Pontos. A premiação depende da comparação entre todos os títulos participantes: ganha quem completar primeiro o quadro de 30 dezenas ou quem terminar os cinco sorteios com a menor pontuação.