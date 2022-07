Resultado Tele Sena de Dia dos Pais 2022: último sorteio

Chegou o quinto e último sorteio do resultado Tele Sena de Dia dos Pais 2022. A extração dos números trará os quadros Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa ainda hoje. Então, confira os números da extração de domingo, 31 de julho.

Resultado Tele Sena de Dia dos Pais Mais e Menos Pontos hoje

Confira os números do quinto sorteio do quadro Mais e Menos Pontos de hoje do resultado da Tele Sena de Dia dos Pais 2022.

1º SORTEIO resultado Tele Sena de Dia dos Pais 2022: 03 06 08 15 24 29 33 34 35 43

2º SORTEIO resultado Tele Sena de Dia dos Pais 2022: 22 25 37 40 42

3º SORTEIO resultado Tele Sena de Dia dos Pais 07 17 21 39 44

4º SORTEIO resultado Tele Sena de Dia dos Pais 01 02 09 12 46

5º SORTEIO: números em breve.

Nas premiações por pontuação – “Mais Pontos”, “Pela Boa” e “Tele Sena Completa”, se houver mais de um ganhador, o prêmio será dividido em partes iguais.

Resultado da Tele Sena completa semanal

1º SORTEIO resultado Tele Sena de Dia dos Pais 2022: 51 52 54 55 56 57 58 62 63 65 66 68 69 70 72 73 74 77 78 81 82 85 86

2º SORTEIO resultado Tele Sena de Dia dos Pais 2022: 51 52 54 55 56 57 58 59 62 64 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 84 85

3º SORTEIO: 51 52 53 55 57 59 61 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 79 80 86 87

4º SORTEIO: 51 52 53 54 55 56 61 62 64 65 67 68 69 73 74 76 77 78 79 80 82 83 84 85

5º SORTEIO: números em breve.

Nesta edição de Dia dos Pais 2022, a “Tele Sena Semanal Premiada”(COMPLETA) tem novidade! Tem Casa de R$ 400 Mil, Supercarros PICKUP DODGE RAM e Motos BMW! A edição de Pais traz a Promoção Regional “TÔ DE BOA COM A TELE SENA”, que vai ajudar muita gente a ganhar “Salário Extra” no valor de R$ 2 mil.

Como receber o prêmio?

Acertando o resultado da Tele Sena de Dia dos Pais 2022 em alguma promoção, o apostador deverá entrar em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação. Aprenda com o vídeo abaixo a fazer o resgate dos prêmios.

