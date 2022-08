Confira os números do sorteio

Resultado Tele Sena de Independência do 4º sorteio, 28/8

Hoje é dia de sorteio do resultado da Tele Sena da Independência. Neste dia 28 de agosto, será realizado o 4º sorteio do concurso especial, então boa sorte e anote as dezenas de hoje dos quadros: Mais e Menos Pontos e Tele Sena Semanal.

Tele Sena Mais e Menos Pontos: 21 39 40 41 44

Tele Sena Completa: 53 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 61 – 62 – 63 – 65 – 66 – 67 – 68 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 76 – 77 – 78 – 83 – 85 – 86

Veja todos os resultados do ano

Resultado Tele Sena de Independência 2022

Veja os números Mais pontos, Menos pontos e pela Boa dos sorteios da Resultado Tele Sena de Independência 2022:

1º sorteio – 07/08. Os números sorteados foram: 01 07 12 14 22 30 38 43 48 50

2º sorteio – 14/08. Os números sorteados foram: 04 17 20 23 26

3º sorteio – 21/08. Os números sorteados foram: 05 06 18 35 37

Para ganhar prêmio, os apostadores precisam acertar a maior ou menor quantidade de dezenas do quadro de Mais e Menos Pontos de Independência 2022.

Confira o sorteio completo

A cartela que tiver todos os números completos pode ganhar uma bolada. Saiba quais foram as dezenas do quadro.

2º sorteio: 51 52 53 54 55 57 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 78 84 85 86

3º sorteio: 52 – 54 – 55 – 58 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 66 – 67 – 68 – 70 – 72 – 73 – 74 – 76 – 77 – 79 – 80 – 81 – 83 – 87

Se alguma aposta faturar com algum resultado da Tele de Independência 2022 , o sortudo precisará entrar em contato. Para fazer o resgate da quantia, existem duas opções: Central de Atendimento no site da Tele Sena ou por telefone (0800 701 0319 ou 11 3188-5090).