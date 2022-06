Resultado Tele Sena de São João 2022: 5º sorteio hoje (26/6)

Neste 26 de junho será realizado o último sorteio do resultado Tele Sena de São João 2022. A extração dos números trará os quadros Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa. Além de ganhar com “Mais Pontos” ou com “Menos Pontos”, agora também ganha quem fica pela boa no “Mais Pontos”.

Resultado Tele Sena São João 2022 domingo Resultado Mais e Menos Pontos hoje

Confira os números do segundo sorteio do quadro Mais e Menos Pontos de hoje do Resultado Tele Sena de São João 2022:

1º SORTEIO: 07 – 08 – 11 – 12 – 25 – 27 – 37 – 38 – 41 – 47

2º SORTEIO: 09 – 33 – 34 – 42 – 46

3º SORTEIO: 15 17 32 43 49

4º SORTEIO: 31 35 36 44 48

5º SORTEIO:

É um quadro com 35 dezenas, no qual você pode marcar os números sorteados durante os cinco sorteios da campanha, veiculados aos domingos no SBT. O prêmio é de R$ 500.000,00 para quem fizer Mais Pontos.

A novidade é que no mesmo quadro de “Mais Pontos” você pode ganhar se ficar “pela boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para marcar a pontuação de “Mais Pontos” você pode ganhar até R$ 500.000,00.

Além de concorrer com Mais Pontos e “Pela Boa”, no mesmo quadro a Tele Sena garante prêmios de R$1.200,00 a centenas de ganhadores que fizerem “Menos Pontos”.

Resultado da Tele Sena completa semanal

Nesta edição de São João 2022, a “Tele Sena Completa” continua sendo semanal e aos domingos é sorteada uma casa no valor de R$ 300 mil e R$ 100 mil em dinheiro. Veja os números do resultado Tele Sena de São João 2022:

1º SORTEIO – 29/05/2022 – 51 – 52 – 54 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 – 65 – 67 – 69 – 71 – 73 – 75 – 76 – 78 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 86 – 87

2º SORTEIO – 05/06/2022 – 51 52 53 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 73 75 81 84 85 86 87

3º SORTEIO – 12/06/2022 – 51 52 53 54 56 58 59 60 62 65 68 69 70 71 72 73 74 75 77 80 82 86 87

4º SORTEIO – 19/06/2022 – 51 52 53 54 57 58 59 60 62 63 66 69 70 71 72 73 74 75 77 79 80 81 85 86

5º SORTEIO do Resultado Tele Sena de São João – 26/06/2022

Como receber o prêmio?

Acertando o resultado da Tele Sena de São João 2022 em alguma promoção, o apostador deverá entrar em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação. Aprenda com o vídeo abaixo a fazer o resgate dos prêmios.

