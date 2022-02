Tele Sena de Carnaval 2022: conheça os prêmios da nova edição

Mais uma edição do título de capitalização mais conhecido do país foi lançada e desta vez vai pagar mais de 50 mil prêmios. Esta é a Tele Sena de Carnaval 2022 que ainda retorna com a promoção regional que tem ganhadores em todas as cinco regiões do Brasil.

Além disso, os apostadores poderão concorrer a prêmios no Ganhe Já, no quadro Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa. Para esta edição foram disponibilizados 6 milhões de títulos para comercialização.

Uma cartela da Tele Sena de Carnaval 2022 sai por R$ 15 e para comprar basta ir até uma casa lotérica, agências dos Correios. Também dá para adquirir digitalmente no site da Tele Sena (www.telesena.com.br).

Ganha Já da Tele Sena de Carnaval 2022

Para conseguir ganhar prêmio no Ganhe Já, os apostadores precisarão raspar as sete películas e encontrar três valores iguais. Nesta promoção, mais de 50 mil títulos serão premiados com até R$ 100 mil.

Confira os valores dos prêmios e quantos de cada serão pagos:

30 mil prêmios de R$ 15;

10 mil prêmios de R$ 30;

9 mil prêmios de R$ 50;

1 mil prêmios de R$ 100;

200 prêmios de R$ 200;

100 prêmios de R$ 500;

100 prêmios de R$ 1 mil;

1 prêmios de R$ 5 mil;

1 prêmio de R$ 10 mil;

1 prêmio de R$ 20 mil;

1 prêmio de R$ 30 mil;

1 prêmio de R$ 50 mil;

1 prêmio de R$ 100 mil.

Promoção “Folia de Prêmios Regionais”

A novidade da Tele Sena de Carnaval 2022 é promoção regional que vai premiar, todo sábado, cinco participantes sendo um de cada região: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Os prêmio são de R$ 5 mil e serão realizados cinco sorteios nos seguintes dias:

1º sorteio – 19/02/22

2º sorteio – 26/02/22

3º sorteio – 05/03/22

4º sorteio – 12/03/22

5º sorteio – 19/03/22

Como vai funcionar o quadro Mais e Menos Pontos?

O quadro Mais e Menos Ponto da Tele Sena de Carnaval 2022 terá 25 dezenas e cinco sorteios transmitidos ao vivo no canal do SBT. O prêmio para a cartela que marcar mais números é de R$ 600 mil e a que tiver menos números é de R$ 400 mil

Se houver mais de um ganhador, o valor será dividido igualmente entre as partes. Os sorteios ocorrem nos dias:

1º sorteio – 13/02/22

2º sorteio – 20/02/22

3º sorteio – 27/02/22

4º sorteio – 06/03/22

5º sorteio – 13/03/22

Quadro Tele Sena Completa

O sorteio da Tele Sena Completa continua semanal e sendo realizado aos domingos, nos mesmos dias do quadro Mais e Menos Pontos. Desta vez, os ganhadores vão faturar uma casa de R$ 300 mil, um carro SUV de R$ 200 mil e um automóvel popular no valo de R$ 70 mil.

Como receber o prêmio da Tele Sena de Carnaval 2022?

O apostador que for contemplado com um dos prêmios da Tele Sena de Carnaval 2022 deverá entrar em contato pelo telefone 0800 7010319. Para conseguir receber a quantia, além da Tele Sena, deverá ter em mãos: RG, CPF e comprovante de endereço.

