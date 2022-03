Tele Sena de Páscoa 2022: prêmios chegam a R$ 600 mil

A Tele Sena lançou a edição de Páscoa 2022 e promete premiar mais de 30 mil cartelas. A promoção regional continua e desta vez os sortudos vão ganhar um carro 0km.

Quem comprar o título de capitalização ainda concorre a boas quantias na Tele Sena Completa e no Mais e Menos Pontos. Os prêmios do Ganhe Já também fazem parte da lista de promoções da nova edição.

A regra para ganhar os valores instantâneos continua a mesma: encontrar três valores iguais. Desta vez as quantias são de: R$ 15, R$ 20, R$ 30, R$ 40, R$ 50, R$ 150, R$ 200, R$ 300, R$ 400, R$ 500, R$ 1,5 mil, R$ 2 mil, R$ 3 mil, R$ 4 mil, R$ 5 mil, R$ 15 mil, R$ 20 mil, R$ 30 mil, R$ 40 mil e R$ 50 mil.

Como ganhar prêmio na Tele Sena de Páscoa 2022?

Além do Ganhe Já, os apostadores podem faturar acertando os números sorteados aos domingos. No quadro Mais e Menos Pontos, formado por 25 dezenas, o prêmio é de R$ 600 mil para a cartela que tiver mais acertos e de R$ 400 mil para a que tiver menos acertos.

Na Tele Sena Completa é preciso preencher os números do quadro correspondente ao dia do sorteio. O prêmio para cada dia de sorteio é uma casa no valor de R$ 300 mil e mais uma quantia de R$ 100 mil.

O sorteio da Tele Sena de Páscoa 2022 tanto do quadro Mais e Menos Pontos, quanto da Tele Sena Completa serão nos dias:

1º sorteio – 20/03/22

2º sorteio – 27/03/22

3º sorteio – 03/04/22

4º sorteio – 10/04/22

5º sorteio – 17/04/22

Promoção “Quero andar de carro 0km”

Ao cadastrar a Tele Sena de Páscoa 2022, os apostadores concorrem a carros 0km, no valor de R$ 50 mil, que serão entregues para todas as regiões do Brasil. Os sorteios dos automóveis ocorrem de segunda a sexta-feira, um para cada região: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Como receber o prêmio da Tele Sena de Páscoa 2022 – O apostador que for contemplado com um dos prêmios da Tele Sena de Páscoa 2022 deverá entrar em contato pelo telefone 0800 7010319. Para conseguir receber a quantia, além da Tele Sena, deverá ter em mãos: RG, CPF e comprovante de endereço.

Confira também todos os resultados de todos os sorteios da Tele Sena