Veja o resultado da Tele Sena (24/8): 2º sorteio da Independência 2025

Será realizado neste domingo, 24 de agosto, o segundo sorteio da Tele Sena da Independência de 2025. Nesta edição, os participantes concorrem aos prêmios dos quadros Mais e Menos Pontos, além do esperado sorteio da Tele Sena Completa.

1º sorteio 17/07/2025: 15-32-33-41-46-47

2º sorteio 13/07/2025: 05-13-16-25-26-29

3º sorteio 20/07/2025:

4º sorteio 27/07/2025:

5º sorteio 03/08/2025:

6º sorteio 10/08/2025:

Esse é um quadro com 35 dezenas, no qual você pode marcar os números sorteados durante os seis sorteios da campanha que são veiculados aos domingos no SBT.

Como é a Tele Sena da Independência 2025

A edição de sorteios da Independência de 2025 está no ar e traz uma enxurrada de prêmios para quem decidir apostar na sorte. Entre as premiações mais esperadas está a Pontuação, que distribui valores para quem fizer mais ou menos pontos.

Cada título tem 35 dezenas, e ao longo de cinco sorteios são extraídas 30 delas. Ganha quem fizer mais ou menos acertos. Os prêmios podem chegar a quase 90 mil vezes o valor do título para quem acertar mais pontos.

No Meu Salário Extra serão 25 sorteios ao longo dos dois primeiros meses de vigência. O título sorteado pode render ao ganhador um prêmio equivalente a mais de 4.200 vezes o valor do título.

Ganhe Já, a modalidade instantânea com campos raspáveis. É possível ganhar prêmios imediatos que variam de R$ 15 a R$ 100 mil.

No total, a Tele Sena estima mais de 54 mil prêmios instantâneos distribuídos por série.

E ainda tem mais: a Promoção Comercial “Painel do X” Especial de Pais vai levar participantes ao palco do SBT com Patrícia Abravanel. Quem participar concorre a prêmios como: carro, moto, Smartphone e Smart TV.

Como faço para receber o prêmio da Tele Sena?

Acertou os números de alguma faixa? Entre em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação.