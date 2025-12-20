Veja o resultado da Timemania 2334 e Dia de Sorte 1155 de sábado

Confira o resultado da Timemania 2334 e do Dia de Sorte 1155, loterias sorteadas neste sábado, 20 de dezembro, pela Caixa Econômica Federal. As extrações acontecem a partir das 21h (horário de Brasília), com divulgação dos números na ordem em que são sorteados.

Os sorteios das loterias da Caixa são realizados em São Paulo e atraem milhares de apostadores em todo o país. A seguir, veja os números de cada modalidade.

Resultado da Timemania 2334

Confira abaixo as dezenas sorteadas na Timemania deste sábado: 04-27-36-42-44-47-52 | 29-Coritiba/PR

Resultado do Dia de Sorte 1155

Veja agora os números sorteados no concurso 1155 do Dia de Sorte: 02-07-08-13-14-19-28

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

Quem acertou alguma faixa de premiação pode sacar valores de até R$ 2.259,20 diretamente em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de um documento oficial com CPF.

Já prêmios acima desse valor devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal. O prazo para resgate é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Após esse período, o valor é repassado ao Tesouro Nacional.

Fique atento aos resultados e acompanhe diariamente os sorteios das principais loterias do Brasil.