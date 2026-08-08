Mega-Sena de R$ 165 milhões: quanto rende o prêmio na poupança, CDB e Tesouro Selic

O prêmio da Mega-Sena pode chegar a R$ 165 milhões no concurso 3042. Além de mudar completamente a vida do apostador que acertar sozinho as seis dezenas, a fortuna também pode gerar uma renda mensal elevada caso seja aplicada em investimentos de renda fixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6, e o sorteio acontece às 11h de domingo, dia 8.

Quanto rende R$ 165 milhões da Mega-Sena poupança?

A poupança é uma das alternativas mais conhecidas pelos brasileiros e tem como uma de suas vantagens a isenção de Imposto de Renda para pessoa física. Considerando uma remuneração próxima de 0,67% ao mês, os R$ 165 milhões aplicados na caderneta poderiam gerar aproximadamente R$ 1,1 milhão no primeiro mês. Em uma conta diária, o rendimento equivalente ficaria próximo de R$ 37 mil.

A principal vantagem da poupança, além da simplicidade, é a facilidade de acesso ao dinheiro. Por outro lado, outras modalidades de renda fixa podem oferecer uma remuneração maior, dependendo das taxas disponíveis no momento da aplicação.

A diferença entre as opções está principalmente na rentabilidade, tributação e liquidez. Em uma simulação com as condições consideradas para o mercado atual, o valor milionário poderia produzir mais de R$ 1 milhão por mês na poupança e se aproximar de R$ 2 milhões mensais em determinadas aplicações de renda fixa.

E se os R$ 165 milhões forem investidos no Tesouro Selic?

O Tesouro Selic é outra possibilidade para quem pretende preservar uma fortuna elevada e acompanhar a variação da taxa básica de juros. Em uma simulação com as condições consideradas na reportagem, uma aplicação de R$ 165 milhões poderia gerar cerca de R$ 1,8 milhão por mês em rendimento bruto.

O valor, porém, não deve ser interpretado como uma quantia líquida disponível para saque, já que investimentos dessa natureza podem envolver tributação e outras características que precisam ser consideradas antes da aplicação.

O Tesouro Selic é um título público federal e costuma ser utilizado por investidores que buscam exposição à renda fixa com liquidez e baixo risco de crédito.

Quanto R$ 165 milhões podem render em um CDB?

Os CDBs também podem entrar no radar de um ganhador da Mega-Sena. Nesse caso, a rentabilidade depende da instituição financeira e da taxa oferecida pelo título.

Em uma aplicação que pague 100% do CDI, os R$ 165 milhões poderiam proporcionar algo entre R$ 1,7 milhão e R$ 1,9 milhão por mês, considerando valores brutos.

Em um ano, os rendimentos poderiam superar R$ 20 milhões, caso a remuneração permanecesse nas mesmas condições durante o período.

Diferentemente da poupança, entretanto, o CDB está sujeito ao Imposto de Renda sobre os rendimentos, seguindo a tabela regressiva conforme o prazo da aplicação.

Qual é o melhor investimento para o prêmio da Mega-Sena?

Não existe uma única aplicação que seja necessariamente a melhor para todos os ganhadores. Uma fortuna desse tamanho exige uma estratégia que considere segurança, liquidez, rentabilidade, impostos e objetivos de longo prazo. A diversificação pode reduzir riscos e permitir que parte dos recursos permaneça disponível para emergências e despesas, enquanto outra parcela seja direcionada para investimentos de prazo maior.

Antes de movimentar um prêmio milionário, também é recomendável buscar orientação de profissionais habilitados para estruturar a carteira e organizar questões patrimoniais e sucessórias.