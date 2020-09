Saiba como é morar na Vila Mariana, a vizinha do Parque Ibirapuera

A Vila Mariana é um dos bairros de SP que mais aparece em listas dos melhores lugares para se viver na metrópole. Isso ocorre pois o bairro da zona sul da capital paulista possui muitos pontos positivos.

Segundo censo realizado em 2010 (o mais recente), a Vila Mariana possui uma população de 344 mil pessoas. A faixa demográfica predominante no bairro é a de mulheres com idades entre 25 e 29 anos, porém muitos idosos também escolhem o bairro de SP como moradia. Uma explicação para a diversidade no perfil dos moradores pode ser as diferentes opções de habitação no local. Kitchenettes (preferidas por estudantes) e apartamentos grandes são predominantes neste bairro.

Segundo a subprefeitura do local, “a Vila Mariana possui uma alta renda média, em torno de R$ 3,6 mil mensais, bem acima do índice do município, que é cerca de R$ 1,3 mil”. Também é ressaltado pelo órgão que o “espírito empreendedor que marcou o florescimento” é um dos responsáveis pelo elevado padrão de vida.

Confira uma compilação das principais informações sobre como é morar na Vila Mariana abaixo:

Quanto custa morar na Vila Mariana?

Conforme dados do Secovi – SP (Sindicato da habitação), o aluguel de imóveis com dois quartos possui um valor médio de R$ 32,63 por metro quadrado. O valor cai um pouco mais para imóveis com “estado regular” e chega a R$ 29,57.

Dessa forma, considerando que o tamanho médio de um imóvel na Vila Mariana é 70 m², o aluguel para morar no bairro fica avaliado entre R$ 2.284,10 e R$ 2.069,90.

Escolas e faculdades

Um grande ponto positivo do bairro é o seu amplo leque de universidades e escolas na região. Inclusive, tal fato atrai muitos estudantes que querem morar próximos de suas faculdades. A ESPM e o Centro Universitário Belas Artes são os principais atrativos para os estudantes de humanidades no ensino superior – a proximidade com o metrô também atrai moradores de outros bairros às instituições.

Mas a Vila Mariana também é uma ótima localização para pais com filhos em idade escolar. Há opções para todos os bolsos, desde colégios públicos bem avaliado a ensino religioso ou particular. Uma das principais instituições é o Colégio Bandeirantes, posicionado em 11º lugar na lista das 100 melhores escolas de São Paulo – a anuidade para o primeiro ano do ensino médio está avaliada em R$ 53.652.

Como é a localização?

A Vila Mariana certamente é um dos bairros mais bem localizado da cidade. O local fica próximo de importantes vias como as avenidas 23 de Maio, Ricardo Jafet, Paulista e a rua Vergueiro. Ademais, o morador do local também pode contar com 5 estações das linhas verde ou azul.

Segundo dados do aplicativo QuintoAndar, os moradores da Vila Mariana identificam o bairro como seguro, bem movimentado e um “bom lugar para morar”. Outro ponto positivo da localização é a proximidade com outros bairros como Bela Vista, Liberdade e Jardim Paulista.

O que fazer na Vila Mariana?

Tanto para moradores ou visitantes, a Vila Mariana é um destino bem legal para se divertir e relaxar. A região dá fácil acesso à programas culturais, bares e ao Parque Ibirapuera. A Rua Joaquim Távora é parada obrigatória para quem gosta de um estilo de vida boêmio, pois possui dezenas de bares e sempre atrai muitos jovens. Já para quem prefere cuidar da saúde, o Parque Ibirapuera é um ótimo lugar para caminhadas, ciclismo e para a prática de outros esportes.

Por último, mas não menos importante, o morador/visitante do local pode visitar a Cinemateca, local com amplo acervo de filmes e mostras para cinéfilos. Outra opção cultural é uma visita ao Sesc Vila Mariana, local de shows, apresentações de teatro e outros eventos.