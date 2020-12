IPO Airbnb vale a pena investir? Saiba quanto custa a ação

IPO do AirBNB é a oferta de ações da gigante de tecnologia na bolsa de valores Nasdaq. A empresa intermedia locações de curto-prazo através de seu site e aplicativo, ganhando uma comissão sobre os negócios.

No entanto, a reação dos governos ao Coronavírus tem atrapalhado o crescimento da empresa. Deste modo, sua receita no último trimestre caiu 18% ante o mesmo período do ano anterior.

Será então o momento para investir no setor de turismo e viagens? Veja quais os principais pontos para se analisar nesta oferta.

Quando será o IPO AirBNB?

A oferta pública de ações está agendada para 9 de dezembro, e seu início de negociações no dia seguinte. A empresa, fundada em 2008, escolheu um período repleto de ofertas. Dentre elas, a gigante de entrega de restaurantes DoorDash, que pode arrecadar até US$ 2,7 bilhões.

Além disso, a empresa de inteligência artificial C3.ai agendou sua oferta pública na mesma semana, adicionando outros US$ 500 milhões. Por último, a prestadora de serviços de automação de anúncios PubMatic pretende levantar cerca de US$ 100 milhões.

Quanto vale a empresa AirBNB?

Em sua última rodada de captação, realizada apenas 8 meses atrás, a empresa foi avaliada em US$ 18 bilhões. De fato, a empresa precisou de US$ 2 bilhão após ser pega de surpresa pelas restrições impostas pela pandemia.

De qualquer forma, a empresa teve receita de US$ 4,8 bilhões em 2019. Outro aspecto importante é que mesmo durante a pandemia, o IPO AirBNB apresentou lucro de US$ 219 milhões no último trimestre.

Deste modo, a empresa busca levantar cerca de US$ 3 bilhões, ofertando 50 milhões de ações, além de outros 1,9 milhões de atuais investidores. Em suma, a faixa de preço inicial é entre US$ 44 e 50 por ação, embora exista o risco de ser ajustado para baixo.

Com o IPO AirBNB conseguiu lucro?

Até o início de 2020, a empresa buscava novas fontes de receita, incluindo reserva de voos, mídia, e clientes empresariais. No entanto, em julho um novo perfil de utilização surgiu, especialmente nos EUA, com pessoas viajando de carro.

Imediatamente, outra área inesperada de crescimento foi a de locação de contratos mais longos, ou seja, pessoas que migraram para o home office. Similarmente, captou um mercado de pessoas que conseguiram emprego em outra região.

Como investir em IPO nos EUA?

Algumas mesmas corretoras de valores nacionais possuem filial norte-americana. Embora seja necessário abrir uma nova conta, com envio de documentos, é possível realizar tudo aqui no Brasil.

Outra maneira é abrir conta diretamente em uma corretora estrangeira. TD Ameritrade, E*Trade, e Avenue estão dentre as que aceitam clientes não-residentes nos EUA.

Usualmente é necessário enviar comprovante de residência, passaporte, declaração do imposto de renda, além de um formulário no qual você afirma pagar os impostos no Brasil.

Certifique-se de que a corretora escolhida está apta a enviar ordens para o IPO AirBNB antes de abrir sua conta. Assim, lembre-se de que é necessário realizar o envio de dólares para sua nova conta no exterior.

Como comprar dólares no Brasil?

Primeiramente, é possível utilizar seu próprio banco, porém qualquer casa de câmbio devidamente autorizada pelos órgãos competentes é capaz de realizar esta remessa. Nesse sentido, existem inclusive algumas corretoras que realizam esta intermediação de forma 100% digital.

Lembre-se que há incidência de encargos e impostos, incluindo IOF, nas transações de remessa internacional. Se o seu objetivo é apenas criar uma reserva em dólar, é possível obter o mesmo resultado utilizando as stablecoins, criptoativos lastreados em moeda norte-americana.

A exchange Mercado Bitcoin, líder no Brasil, com um histórico de funcionamento de 7 anos sem intercorrências, oferece a negociação do USD Coin (USDC).