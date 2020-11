Bruno Covas: quem é e quais as propostas para SP?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Com o resultado do primeiro turno das eleições 2020, ficou definido que Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) vão se enfrentar no próximo pleito dia 29. Covas é atual prefeito da cidade de São Paulo e pretende conseguir a reeleição e se manter mais quatro anos na prefeitura. O candidato do PSDB já está no cargo há um tempo e vem de uma família com heranças politicas. Conheça o perfil e trajetória de Bruno Covas.

Quem é Bruno Covas?

Bruno Covas nasceu na cidade de Santos, em 1980 e em 1995 mudou-se para São Paulo e estudou no colégio Bandeirantes. É formado em direito pela Universidade de São Paulo e em economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Logo em 1998 já se filiou ao PSDB, partido que permanece até hoje, e não saiu da vida política.

Além disso, é o atual prefeito de São Paulo, cargo que assumiu em 2018. Agora, em 2020, o politico tenta a reeleição na capital paulista e está no segundo turno eleitoral.

Qual a idade de Bruno Covas?

Covas tem 40 anos, é divorciado e tem um filho: Tomás, de 15 anos.

De quem Covas é filho?

Covas é filho de Pedro Lopes e Renata Covas Lopes. Alguns especulavam que Bruno era filho de Mário Covas, contudo, o parentesco do candidato atual com Mário é de neto e avô.

Qual o parentesco com Mario Covas?

Bruno Covas vem de uma família ativa na politica, por isso, vive isso nesse meio desde cedo. Seu avô, Mário Covas, já foi governador do estado de São Paulo.

Carreira política

O politico filiou-se ao PSDB, em 1998, do qual nunca saiu. Em 1999, foi eleito o Primeiro Secretário da Juventude do mesmo partido. No ano de 2003, foi eleito presidente estadual e já foi também presidente nacional da Juventude Tucana, em 2007, permanecendo no cargo até 2011.

Em 2004 se candidatou a vice-prefeito de Santos na chapa de Raul Christiano pelo PSDB, porém sem sucesso. Nos anos de 2005 e 2006, foi assessor da liderança dos Governos de Alckmin e Cláudio Lembo na Assembleia Legislativa.

Já em 2006 foi eleito deputado estadual, com mais de 100 mil votos pelo estado de São Paulo. Em 2010 foi eleito novamente, além disso, como o deputado estadual mais bem votado de São Paulo. Em 2011 foi convidado por Geraldo Alckmin para ser secretário do meio ambiente, cargo em que permaneceu até o ano de 2014.

Atuação política em seus cargos

Na Assembleia, foi presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e autor de mais de 60 projetos de lei, entre eles, o PL de Responsabilidade Administrativa, que proíbe a paralisação de obras e programas em mudanças de gestão.

Foi também autor da lei que tornou obrigatória a Virada Cultural em todas as regiões do Estado e relator de projetos de lei, como a Nota Fiscal Paulista, que devolve imposto diretamente para o cidadão. Em 2010, foi considerado pelo Movimento Voto Consciente o deputado mais atuante do Estado.

Ademais, Covas integrou as Comissões de Direitos Humanos e de Defesa dos Direitos do Consumidor. Além ter sido presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Comunidade Luso-Brasileira e Coordenador da Frente DST-Aids. Nas eleições de 2014 foi eleito deputado federal. Em seu mandato votou a favor do Processo de impeachment de Dilma Rousseff. Já durante o Governo Michel Temer, votou a favor da PEC do Teto dos Gastos Públicos.

Prefeito de São Paulo

Em outubro de 2016 foi eleito vice-prefeito da cidade de São Paulo, na chapa de João Doria. Como Dória renunciou para se candidatar ao governo do estado, Covas assumiu, portanto, a prefeitura da capital em 2018.

Durante o tempo que ficou como prefeito, Covas enfrentou a crise de saúde e econômica do coronavírus. Por isso, o candidato aplicou medidas de prevenção e proteção contra o novo vírus. Covas manteve uma quarentena de aproximadamente três meses na capital paulista e em junho começou as flexibilizações na cidade.

A luta de Bruno Covas contra o câncer

Covas trava uma luta contra o câncer desde o final de 2019. Já fez oito sessões de quimioterapia e agora dá continuidade ao então tratamento com imunoterapia. O atual prefeito afirma que a nova interação terapêutica vem dando resultado.

Na entrevista ao jornal CN Notícias, da emissora de televisão Canção Nova, o prefeito contou que manter a saúde mental durante o tratamento contra a doença é fundamental. Além disso, afirmou que trabalhar o faz sentir melhor.

“A gente sabe que, quanto mais útil a gente é, mais a gente consegue segurar a cabeça. E segurar a cabeça num momento como esse de tratamento é fundamental. Eu lembro do médico quando veio me contar que eu estava com câncer. Ele falou: ‘olha, o jeito que você enfrenta isso, o jeito que você atravessa isso, é 90% do tratamento’. Então, poder trabalhar também é uma forma que me ajuda no meu tratamento”, explicou Covas na entrevista.

Em junho deste ano, o candidato foi diagnosticado com COVID-19, afastou-se da prefeitura. Contudo, se curou e já retornou a seu cargo.

Propostas para São Paulo 2020

Conhecido por querer implementar, nas represas da cidade, o transporte em barcos integrado ao Bilhete Único, Covas tem um plano com 46 páginas e 10 eixos diferentes. Em um deles, ele fala em fazer com que cada macrorregião da cidade tenha uma área aberta durante 24 horas a fim de estimular a atividade noturna.

Segundo seu projeto, o objetivo de Covas é levar a cidade de São Paulo a um novo patamar de desenvolvimento social, econômico e urbano. Tem um programa de proteção para garantir o futuro de crianças e adolescentes. Pretende ampliar a rede de saúde pública. Além de buscar reverter as desigualdades sociais e aumentar o crescimento econômico em São Paulo. Seu projeto conta com melhorias na infraestrutura urbana também. Além disso, quer a diminuição do peso do estado, com privatizações. Além disso, também pretende facilitar a vida de quem quer empreender na cidade.