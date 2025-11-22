Na Papuda? Onde o Bolsonaro está preso hoje

Onde o Bolsonaro está preso virou uma das dúvidas mais buscadas desde a manhã deste sábado, 22 de novembro. O ex-presidente foi detido preventivamente e levado para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Mas onde ele ficará detido?

Bolsonaro vai para a Papuda?

Nada de Papuda para Bolsonaro por enquanto. Isso porque, a decisão de Alexandre de Moraes não é o início do cumprimento da pena pela condenação na trama golpista, mas uma medida cautelar autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A Papuda, o espaço conhecido como “Papudinha”, dentro do 9º Batalhão da PMDF, segue como uma das possibilidades apenas caso o ex-presidente comece de fato a cumprir a sentença.

Por enquanto, Bolsonaro ficará em uma sala de Estado. O local é, na verdade, um espaço reservado para autoridades de alto escalão, com estrutura simples, mas diferenciada das celas comuns. Mesa, cadeira, uma cama de solteiro, banheiro privativo, ar-condicionado, frigobar e uma janela compõem o ambiente. A PF reforça que esse tipo de acomodação é previsto para quem já ocupou a Presidência da República.

A prisão preventiva foi autorizada por Alexandre de Moraes após a convocação de uma vigília feita por Flávio Bolsonaro. Na decisão, Moraes citou risco de fuga e possível uso de apoiadores para driblar fiscalização das medidas cautelares.

Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde agosto, acusado de interferir nas investigações de outro inquérito. Agora, com a preventiva, seguirá na PF. A defesa poderá pedir a entrada de livros, eletrônicos e objetos pessoais, caso o ex-presidente permaneça por lá.

