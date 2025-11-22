Política

Bolsonaro é preso hoje preventivamente por risco de fuga

Bolsonaro é preso hoje Foto: © Fernando Frazão/Agência Brasil

Bolsonaro preso hoje: o ex-presidente Jair Bolsonaro foi detido por volta das 6h manhã deste sábado (22), em Brasília, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A ordem, de caráter preventivo, não tem prazo para terminar.

Por que Bolsonaro foi preso?

De acordo com a decisão de Moraes, a prisão preventiva de Bolsonaro foi tomada para garantir a ordem pública. O Ministro afirmou que houve convocação de uma vigília em frente ao condomínio onde Bolsonaro mora, o que, segundo ele, poderia servir para impedir o cumprimento da decisão judicial. Além disso, o ministro citou a violação da tornozeleira eletrônica, registrada pelo Centro de Monitoração do Distrito Federal pouco depois da meia-noite, como sinal de possível tentativa de fuga.

Bolsonaro já havia sido condenado a 27 anos e três meses pela tentativa de golpe de Estado. Apesar disso, bolsonaro preso hoje não está relacionado diretamente à condenação, já que os recursos ainda estão em andamento. A expectativa, porém, é que a prisão por condenação seja executada nos próximos dias, e como a pena supera oito anos, o ex-presidente deve iniciar o cumprimento em regime fechado.

A Polícia Federal solicitou a prisão ao STF. Moraes destacou que a mobilização dos apoiadores, incentivada pelo senador Flávio Bolsonaro na sexta-feira (21), poderia ser usada para atrapalhar a fiscalização das medidas impostas ao ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar desde o início do processo.

Na decisão, o ministro também relembrou que Bolsonaro, durante a investigação que levou à condenação, chegou a planejar uma fuga para a embaixada da Argentina em busca de asilo político. Para Moraes, a soma desses fatores elevou o risco de evasão e justificou a medida preventiva.
Com isso, bolsonaro preso hoje se tornou o principal fato político do país, e a cobertura em tempo real continua acompanhando cada nova atualização sobre o caso.

