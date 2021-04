Quando vou ser vacinado? Site estima a data para brasileiros; veja como

Um site chamado “Quando vou ser vacinado?” fez sucesso na internet nesta sexta-feira (9). A plataforma informa os brasileiros sobre a possível data em que receberão o imunizante contra a covid-19. A ferramenta foi criada por voluntários e utiliza dados oficiais sobre a pandemia no país para estipular os prazos.

O cálculo é feito a partir do fornecimento da idade e do estado onde o cidadão reside. Caso a pessoa pertença ao grupo prioritário de cidadãos no Plano Nacional de Imunização, é possível indicar a informação para refinar o resultado dos cálculos.

Segundo os criadores da plataforma, o cálculo é feito pela média de vacinação em cada estado brasileiro nos últimos sete dias. Nesse sentido, a previsão pode mudar diariamente e a vacinação pode demorar um pouco mais que o indicado, tendo em vista que o site não leva em consideração os planos municipais.

O site “Quando vou ser vacinado?” utiliza as informações sobre a vacinação em cada estado divulgadas pelo projeto Coronavírus Brasil. Já os números referentes a população são com base nas informações do IBGE.

Para os grupos prioritários, a plataforma leva em consideração a estratégia de vacinação contra Influenza/H1N1 de 2020, disponibilizada pelo DataSUS. É possível fazer a consulta no site pessoas com idade entre 18 e mais de 90 anos de todos os estados do Brasil.

Como consultar o site ‘Quando vou ser vacinado?’

Confira no passo a passo a seguir como consultar o site “Quando vou ser vacinado?” para ter uma estimativa sobre a data de imunização.

Primeiro, acesse o site no endereço https://quandovouservacinado.vacinacao-covid19.com/ Em seguida, na página principal, informe a sua idade Logo após, informe também em qual estado você reside atualmente Caso você faça parte do Plano Nacional de Imunização, marque a opção Feito isso, clique no botão “Quando vou ser vacinado?”

Uma caixa com a estimativa aparecerá na parte superior da tela.

São considerados parte do Plano Nacional de Imunização os seguintes grupos:

Trabalhadores de saúde;

Comorbidades (página 169 do PNI);

População privada de liberdade;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

Trabalhadores da educação do Ensino Básico e Superior;

Forças de segurança e salvamento; Forças Armadas;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, metroviário e ferroviário, aéreo, aquaviário;

Caminhoneiros;

Trabalhadores portuários, industriais.

