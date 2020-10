Vacinação contra covid-19 vai exigir CPF para controle

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira que pelo menos 140 milhões de doses da vacina contra covid-19 serão oferecidas já no primeiro semestre de 2021. Além disso, uma das maneiras para organizar a vacinação será pelo CPF das pessoas.

Como será a vacinação?

O governo ainda está estudando, por meio de um comitê, como será o programa nacional de imunização. Mas, o que se sabe, é que haverá o cadastro obrigatório do CPF para quem for vacinado.

O registro ainda será necessário, segundo o Ministério da Saúde, para monitorar eventuais reações.

O departamento de informática do SUS está desenvolvendo um certificado de vacinação em PDF com dados em QRCode. Desse modo, todo vacinado poderá salvar ou compartilhar o comprovante, que poderá ser validado por terceiros com uma chave de segurança que dá autenticidade.

vacinação contra covid-19: 140 milhões de doses

Segundo o Ministério da Saúde, esse montante de 140 milhões de doses deve ser abastecido por dois acordos firmados pelo governo brasileiro.

Um deles é pela COVAX Facility, liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O outro é oriundo de contrato com a AstraZeneca/Universidade de Oxford.

Do acordo com a OMS, o governo prevê doses para vacinar mais de 20 milhões de pessoas de grupos de risco, como a população com mais de 80 anos, pessoas com morbidades e trabalhadores da área da saúde. Todos terão seu CPF monitorado.

Vale ressaltar que as vacinas preveem a aplicação de duas doses para a vacinação completa. Sendo assim, as 140 milhões de doses serviriam para imunizar 70 milhões de brasileiros, ou seja, um terço da população.

Investimento bilionário

Ainda segundo o Ministério da Saúde, dentro do acordo com a OMS, cada dose custará US$ 21,90. Ao todo, no contrato com a OMS, o governo brasileiro pagará R$ 2,5 bilhões.

Até o momento, mais de R$ 830 milhões já foram pagos inicialmente.