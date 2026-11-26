Vai às compras na Black Friday? Metrô de SP amplia número de viagens

Vai às compras na Black Friday? Metrô de SP amplia número de viagens

O Metrô de São Paulo vai reforçar a operação durante a Black Friday 2026, com mais viagens até segunda-feira (30) para atender ao aumento de passageiros que circulam pela cidade durante o período de compras. A ampliação da oferta de trens busca reduzir o tempo de espera e dar mais fluidez aos deslocamentos.

Metrô de São Paulo reforça operação durante a Black Friday

A oferta de viagens será ampliada ao longo dos dias de Black Friday, entre 25 e 30 de novembro. O reforço pretende atender quem utiliza o transporte público para ir aos centros comerciais, lojas e outros pontos movimentados da capital paulista. O Metrô de São Paulo funciona normalmente das 4h40 à meia-noite. Apesar do aumento na oferta de viagens anunciado para a Black Friday, a companhia não informou se haverá extensão do horário de funcionamento, nem detalhou quais linhas receberão mais trens ou em quais faixas de horário ocorrerá o reforço.

A rede do Metrô é formada pelas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. A ampliação anunciada entre 25 e 30 de novembro busca atender à demanda maior de passageiros durante o período de compras, mas a distribuição das viagens extras não foi divulgada.

Com o aumento da circulação de pessoas, o Metrô recomenda que os passageiros organizem seus deslocamentos com antecedência e evitem correr nas estações, disputar espaço nas escadas ou tentar entrar nos trens quando as portas estiverem fechando.

A orientação é respeitar o fluxo de passageiros, aguardar o desembarque antes de entrar na composição e, caso o trem esteja lotado, esperar o próximo para evitar situações de aperto

Durante os dias de maior movimento, alguns cuidados ajudam a prevenir quedas e outros acidentes no transporte público. Entre as recomendações do Metrô estão:

Esperar o trem atrás da faixa amarela nas plataformas;

Utilizar o corrimão nas escadas fixas e rolantes;

Não correr para alcançar uma composição;

Evitar o uso do celular enquanto caminha pelas estações;

Não tentar segurar as portas com mãos, braços, bolsas ou objetos;

Deixar os passageiros desembarcarem antes de iniciar o embarque;

Não ultrapassar áreas sinalizadas nem acessar locais restritos.

Caso algum objeto caia nos trilhos, o passageiro não deve tentar recuperá-lo por conta própria. A orientação é procurar um funcionário da estação para receber ajuda.

Cuidados com bolsas, sacolas e compras no metrô de SP

Quem utilizar o Metrô para fazer compras na Black Friday deve ter atenção redobrada com bolsas, mochilas e sacolas. Em estações e trens cheios, o ideal é manter os pertences próximos ao corpo e evitar deixar objetos em locais que possam bloquear portas, corredores ou áreas de circulação.

Mochilas podem ser transportadas na parte da frente do corpo para facilitar a circulação e reduzir o risco de esbarrões. Celulares, carteiras e outros objetos de valor também devem permanecer sob vigilância, principalmente durante o embarque e desembarque.

O Metrô ainda orienta evitar fones de ouvido em volume muito alto, pois o passageiro pode deixar de ouvir avisos sonoros e alertas dos funcionários.

Passageiros acompanhados de crianças devem mantê-las próximas, de preferência segurando suas mãos durante os deslocamentos, especialmente nas escadas, plataformas e portas dos trens.

Idosos, pessoas com deficiência e passageiros com mobilidade reduzida devem ter prioridade e espaço para circular. Quem precisar de auxílio no embarque ou desembarque pode procurar funcionários do Metrô, que estão preparados para orientar e prestar atendimento.

Também é importante respeitar os assentos preferenciais e não obstruir áreas destinadas à acessibilidade.

Como comunicar situações de risco no Metrô de SP

Ao identificar um comportamento suspeito, uma situação de risco ou um objeto abandonado, o passageiro deve avisar imediatamente um funcionário do Metrô. A recomendação é não tocar em objetos desconhecidos nem tentar intervir diretamente.

A companhia mantém equipes nas estações para orientar usuários e prestar assistência. A Central de Informações do Metrô funciona diariamente, das 5h à meia-noite, pelo telefone 0800-770-7722.

Com a movimentação maior durante a Black Friday e a proximidade das festas de fim de ano, respeitar as regras de segurança e prestar atenção ao ambiente são medidas que ajudam a evitar acidentes e tornar os deslocamentos mais tranquilos.