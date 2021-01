Confira o gabarito extra oficial do segundo dia do Enem 2020

Ontem (24), os candidatos realizaram o segundo dia de provas impressas do Enem 2020. Os conhecimentos cobrados foram das áreas de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. O gabarito oficial do Inep ainda não saiu, o prazo pra ser divulgado até dia 27 de janeiro.

Contudo, algumas instituições de educação já soltaram o gabarito extraoficial do segundo dia de provas do Enem 2020. Embora, não se pode ter certeza sobre as respostas, os gabaritos foram feitos por professores das áreas cobradas no exame.

Em parceria com o jornal Estado de Minas e o Portal Uai, o cursinho mineiro Chromos Colégio e Pré fez a resolução das questões. Para soltar essas respostas, foram chamados mais de 100 professores de diversas áreas do conhecimento e especialistas no exame. Confira o gabarito por caderno de prova do Enem 2020.

Gabarito Enem 2020 Prova Amarela

Gabarito Enem 2020 Prova Rosa

Gabarito Enem 2020 Prova Cinza

Gabarito Prova Azul

Enem 2020

Por conta da pandemia da COVID-19, o Enem 2020, que seria realizado em novembro do ano passado, teve que ser adiado. Por isso, as provas impressas foram aplicadas nos dias 17 e 24 deste mês.

Nas próximas semanas, as provas digitais serão realizadas para cerca de 96 mil candidatos. Vai ser um teste dessa nova modalidade de exames no Enem. Os resultados oficiais vão ser divulgados no dia 29 de março. Também haverá uma reposição de provas para alunos que não puderam comparecer aos primeiros dias de provas por estarem com sintomas ou testarem positivo para COVID-19. A reposição vai acontecer nos dias 23 e 24 de fevereiro.

O órgão federal afirmou que os candidatos com laudos médicos deverão enviar suas justificativas de ausência entre os dias 25 e 29 de janeiro através da “Página do Participante” no site da instituição.

Abstenção nas provas

Segundo dados do Inep, órgão responsável pela prova, a abstenção bateu recorde em 2020 e chegou a 55,3% dos candidatos inscritos, o que totaliza 3.052.633 pessoas. O pedido de reaplicação da prova deve feito a partir de hoje (25) até dia 29 de janeiro.