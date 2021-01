Enem 2020: São Paulo reforça operação no transporte público

Os transportes metropolitanos da região da Grande São Paulo vão reforçar a operação para agilizar o transporte, principalmente público, dos passageiros que vão fazer o Enem 2020 (Exame Nacional do Ensino Médio). As mudanças entram em vigor neste domingo, 17 de janeiro de 2021, durante a primeira fase do exame.

A STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) informou que as equipes farão um monitoramento em tempo real dos transportes para caso haja necessidade de fazer possíveis ajustes ao longo do dia. O reforço se aplica à CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), à EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e ao Metrô de São Paulo.

Atenção à Covid-19 no transporte público para o Enem

O risco de um candidato do Enem 2020 pegar Covid-19 é maior nos deslocamentos até o local da prova do que durante a avaliação, segundo o infectologista Alexandre Naime Barbosa, entrevistado pelo G1. “A gente sabe que não há distanciamento social nem limite de passageiros em ônibus, metrôs e trens ou nos barcos da região amazônica”, diz o infectologista. Fica o alerta aos estudantes que evitem horários conturbados e o pedido de que usem máscara, mantenham o distanciamento social, na medida do possível, e utilizem álcool em gel.

Mudanças no transporte público em SP para o Enem

Metrô

O Metrô informou que irá reforçar sua frota de trens entre 10h e 13h. Serão colocadas em circulação mais vagões do que um domingo normal nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha, com adição de oito trens extras. Em cada uma dessas vias, 18 composições vão circular até às 13h, quando os portões do exame se fecham. A operação especial do Metrô também contempla a disponibilização de trens reservas estacionados em pontos estratégicos das linhas, para ampliar a oferta de viagens em caso de aumento de demanda.

A linha 4-Amarela, operada pela ViaQuatro e linha 5-Lilás, da ViaMobilidade, são privatizadas e vão trabalhar com frota e intervalos normais para os domingos.

Ônibus

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) informou que suas equipes estarão de plantão para monitorar, fiscalizar e autorizar eventuais aumentos de frota das linhas metropolitanas na Grande São Paulo. O Consórcio Unileste, que opera as linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU/SP na Área 4 de concessão (região de Mogi das Cruzes), vai reforçar a operação de dois serviços para auxiliar no transporte dos estudantes.

A linha 311 Salesópolis (trevo da Petrobras) – Mogi das Cruzes (centro) via Biritiba Mirim terá uma partida a mais, às 10h, saindo de Salesópolis. E o serviço 311 DV1 Salesópolis (trevo da Petrobras) – Mogi das Cruzes (centro) via Salesópolis (Bragança) terá duas partidas, às 9h e às 9h40, também a partir de Salesópolis. A linha 394 Biritiba Mirim (Jardim dos Eucaliptos) – Mogi das Cruzes (centro) será acrescida de uma partida de Biritiba Mirim às 9h30. Confira horários e itinerários no site do EMTU.

CPTM

Todas as linhas, exceto a Linha 13-Jade, irão funcionar com intervalos médios entre os trens de 10 minutos, das 4h às 14h00. Além disso, entre 8h e 13h, as seis linhas da CPTM terão um trem extra de prontidão para entrar em operação em caso de necessidade, e todas as estações terão reforço na segurança e a adição de bilhetes extras nas bilheterias.

Bikes como transporte para o Enem

Assim como em todos os domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas durante todo o funcionamento nas linhas de metrô e da CPTM.

Passagens

É recomendado que o candidato compre suas passagens de metrô com antecedência, devido ao tempo de espera nas filas para comprar o bilhete no dia do exame. Além das tradicionais bilheterias, as passagens para metrô e CPTM também podem ser adquiridas em QRCode, disponíveis para compra pelo aplicativo de celular “TOP” e em máquinas de autoatendimento nas estações.

Abertura dos portões antecipada no Enem 2020

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para prevenir a concentração de estudantes na entrada, antecipou a abertura dos portões para as 11h30.