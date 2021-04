99 anuncia carteira digital própria para passageiros de SP e RJ

Desde agosto em testes, a carteira digital 99Pay será lançada em São Paulo e Rio de Janeiro ainda em abril. A novidade, anunciada pela startup de transportes 99, na quarta-feira, 31, consolida a ferramenta no Brasil em sua busca de ser uma das maiores carteiras digitais, concorrendo diretamente com Mercado Pago, Picpay, entre outras.

Antes dessa expansão para SP e RJ, a 99 estava testando o recurso desde agosto em quatro cidades: Campinas (SP), Piracicaba (SP), São José dos Campos (SP) e Curitiba (PR). Depois, anuncia a primeira expansão no fim de 2020 para Cuiabá (MT), Londrina e Maringá (PR), Porto Alegre (RS) e Uberlândia (MG). No início desta semana, foi para BH.

Agora, de acordo com anúncio da própria 99, o objetivo é que a carteira digital esteja disponível em todo o Brasil até o final do semestre para entrar na briga por esse setor.

De acordo com a 99, hoje a carteira digital já conta com 500 mil usuários em 23 regiões do Brasil. Enquanto isso, o app de transporte já bateu 20 milhões de passageiros, número que é o objetivo da 99 com sua carteira.

“Miramos nos tornar uma das três maiores wallets do Brasil em termos de usuários ativos mensalmente, métrica mais desafiadora que as métricas de usuários totais normalmente comunicadas no mercado”, afirmou José Maurício Orsolini Filho, diretor da 99Pay, em post no seu perfil no LinkedIn.

Como funciona a carteira da 99

Assim como outras carteiras digitais, a 99Pay se propõe a ser um centralizador de operações financeiras e pagamentos para o usuário, como já acontece com PicPay e Mercado Pago. Ou seja: o usuário cadastra seus cartões, além de armazenar valores. É, como o nome diz, uma carteira para usar sem mexer em nada além do smartphone.

Como diferencial, a 99 propõe que o motorista tenha a opção de receber por meio de sua carteira digital a cada corrida. Além disso, se o passageiro fizer o pagamento pela 99Pay, o motorista também ganha uma comissão. E chega de moedinhas: o troco das corridas pagas com dinheiro, se o passageiro assim quiser, pode ser pago pela carteira digital.

Para este começo de operação, a 99 vai oferecer descontos e corridas e em pedidos de delivery feitos pela 99 Foods para, assim, integrar todos os seus serviços.