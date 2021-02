Amazon Prime é melhor que a Netflix? Veja as diferenças

O Amazon Prime Video é um serviço de streaming de vídeos, concorrente do Netflix. Nesse sentido, conta com produções próprias, além de séries e filmes consagrados.

O que é Amazon Prime Video?

O Amazon Prime Video é um serviço de assinatura digital, ou streaming, de filmes e séries. Os clientes ganham o serviço de frete grátis na Amazon, além de um aplicativo específico para música e outro para jogos.

Dessa maneira, o pacote completo junta os benefícios dos concorrentes Netflix e Spotify. Ao mesmo tempo, uma parte do catálogo é composta por filmes e séries exclusivos.

Nesse sentido, o conteúdo pode ser usado pelos aplicativos para Android, iOS, e videogames PS4 / Xbox One. Além disso, smart TVs e computadores conseguem acessar através do site.

Quanto custa o serviço Amazon Prime?

O preço mensal é de R$ 9,90, incluindo todos os benefícios do Amazon Prime Video, frete grátis, e aplicativo de músicas. De fato, comparado aos outros serviços de streaming, seu custo é bem mais baixo. Para completar, existe a opção do plano anual de R$ 89,90.

Cabe lembrar que assinantes do serviço ganham descontos exclusivos nas compras do e-commerce, além de ofertas de livros digitais que podem sair até de graça. Veja aqui as diferenças de catálogo entre Netflix e Amazon.

Como assinar o serviço?

Para assinar, basta entrar em amazon.com.br/prime, e clicar em “Teste grátis por 30 dias”. Depois que terminar o período de teste, você será cobrado pelo valor contratado, porém pode cancelar a qualquer momento.

De acordo com a empresa, como se trata de uma assinatura mensal, são aceitos apenas cartões de crédito como forma de pagamento.

Quais os destaques do Amazon Prime Video?

O catálogo do Amazon Prime inclui conteúdo exclusivo, além de séries e filmes de outros estúdios. Dessa forma, atualmente conta com mais de 3.400 títulos no catálogo brasileiro.

De forma opcional, os clientes podem assinar outros canais como Starzplay, Paramount+, e MGM. Incluído na assinatura estão algumas grandes séries, como The Boys, The Office e Parks and Recreation.

Por outro lado, para as crianças, há desenhos animados como Caillou, Bob Esponja e a série Lost in Oz.

Como assistir filmes com amigos?

O Amazon Prime Video lançou recentemente um novo recurso que permite assistir e comentar filmes com amigos, cada um em sua casa. Dessa forma, dá para reunir até 100 amigos ao mesmo tempo, desfrutando ainda de uma sala de bate-papo para comentar o filme.

O recurso se chama “Watch Party” e sincroniza o filme em tempo real para todos os seus amigos. Dessa maneira, os convidados devem acessar o filme pelo navegador do computador. Entretanto, para utilizar a nova função, todos devem ser assinantes do Amazon Prime Video.

Enfim, o serviço Prime é uma ótima oferta da Amazon para atrair clientes, com preço competitivo e diversos benefícios. Sem dúvida, mesmo para quem não faz muitas compras no e-commerce, o Prime Video é uma ótima alternativa à Netflix, por um preço menor.