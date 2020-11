Among Us: saiba mais sobre o jogo que virou febre em 2020

O game Among Us conquistou milhares de pessoas e virou a febre de 2020. Embora criado em 2018, teve mais de 16 milhões de downloads no Brasil. E também ficou entre os jogos mais vistos no Twitch.

O enredo envolve personagens que usam trajes espaciais coloridos. Com formato multiplayer, Among Us pode ter de quatro até dez jogadores. Cada jogador desempenha um dos papéis. Mas a maioria dos tripulantes são impostores.

Assim, a missão dos tripulantes é identificar os impostores e/ou completar as tarefas ao redor do mapa. Já os impostores têm o objetivo de eliminar os tripulantes.

As atividades feitas pelos astronautas de manutenção da nave. Como arrumar fiação elétrica e jogar o lixo fora. Contudo, o impostor sabota essas atividades , além de matar os outros tripulantes.

Portanto, corpos começam a aparecer no local. Quando encontram um, os jogadores discutem no chat sobre quem foi o responsável. E assim iniciam uma votação de emergência para eliminar o impostor.

E o jogo ó termina quando os impostores são descobertos. Além de todos os objetivos da nave serem concluídos ou se o impostor eliminar todos os adversários.

A popularidade de Among Us

Among Us foi desenvolvido e publicado pelo estúdio de jogos estadunidense InnerSloth. Assim, o lançamento ocorreu em 15 de junho de 2018 para Android e iOS. Já para Microsoft Windows foi em 17 de agosto do mesmo ano.

Mas o sucesso só surgiu em 2020, quando streamers de plataformas como Twitch ou Youtube iniciaram lives com o game. Com isso, o número de downloads foi aumentando.

Os números de Among Us são grandes. No Twitch, o game ganhou mais de 3,3 milhões de seguidores, com a sua popularidade. E também ganharam as redes sociais, estrelando vários memes. O que ajudou a espalhar ainda mais a sua fama.

Aliado à quarentena, onde mais pessoas ficaram em casa e puderam usufruir da internet . Portanto, mais jogadores tiveram acesso ao game.

E o fato de Among Us estar disponível para PC e smartphone ajudam o game a ser mais popular. E desde o mais assíduo gamer até pessoas que jogam por passatempo podem se conectar ao jogo.

Portanto, o formato multiplayer torna mais fácil para que pessoas diferentes joguem juntas, seja do computador ou celular.

Mudança de servidor

Este súbito aumento de jogadores de Among Us sobrecarregou seu servidor, que na época pertencia a Amazon e era totalmente gratuito.

Assim, a desenvolvedora trabalhou para corrigir os erros, e abriu uma loja de produtos temáticos de Among Us. O game foi jogado pelo time de e-Sports do exército estadunidense.

Em transmissões ao vivo, os jogadores usaram nomes dentro do jogo fazendo referência à “palavra N” e o bombardeamento de Nagasaki. O fato foi considerado “ofensivo” e “intolerável” por alguns telespectadores.

As congressistas dos Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar, transmitiram o jogo em outubro de 2020 ao lado de vários outros streamers proeminentes, como Pokimane e Hasan Piker, como uma forma de incentivar as pessoas a votarem, o que atraiu quase setecentos mil espectadores simultâneos na Twitch.

No Brasil, o futebolista Neymar e o youtuber Alanzoka também fizeram transmissões ao vivo de Among Us, onde atingiram mais de cem mil telespectadores,

E quanto custa jogar Among Us?

Gostaria de saber quanto custa Among Us e em quais dispositivos você pode jogar? Veja abaixo!

O game está disponível gratuitamente em iOS e Android. Para jogar, basta baixá-lo na App Store ou Google Play Store. Mas se seu interesse é jogar no PC, pode comprá-lo.

Na plataforma Steam o jogo custa R$ 10,89 e no itch.io você para US$ 5 para ter o game. As instruções de pagamento são explicadas em cada plataforma.

E vale lembrar que a versão para smartphones contém anúncios. Todavia, você pode desativá-los, pagando US $ 2 tocando a opção “Remover”. Assim, além dos anúncios você desativa também a coleta de dados

Portanto, se você quiser se livrar dos anúncios, que aparecem em pop-up enquanto você joga, vale a pena pagar o valor.

E o melhor é que não apenas o pagante fica sem anúncios, mas todos os jogadores. Assim, a dinâmica entre o grupo é maior, se atrasos na comunicação.

Outra maneira de interagir em Among Us é poder encontrar microtransações no jogo, tanto na versão para celular quanto para PC. Assim, você pode comprar bichinhos, skins e chapéus. Alguns são gratuitos.