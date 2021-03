Aplicativo para ‘passaporte anti-coronavírus’ é lançado em Nova York

No primeiro esforço do tipo nos Estados Unidos, o estado de Nova York lançou, no sábado, 27, o aplicativo Excelsior Pass. Servindo como uma espécie de passaporte sanitário, o app concentra informações do usuário sobre seu status em relação ao novo coronavírus: se já está vacinado, se já teve a doença ou se há resultado negativo.

A ideia é de que usuários cruzem suas informações naquele ambiente, gerando um QR Code, uma espécie de código de barras digital. Dessa forma, quando o usuário quiser entrar em um jogo, um evento ou um show, mostra esse QR Code em seu aplicativo, que poderá ser lido por um outro app do organizador do local em questão.

Se o organizador de um evento, por exemplo, quiser apenas liberar pessoas vacinadas, é só ler o app e checar as informações. Se não estiver vacinado, a entrada é negada.

Como funciona o aplicativo

Segundo o governo de Nova York, as informações usam a tecnologia blockchain desenvolvida pela IBM, rastreando com segurança aquelas informações inseridas dentro do aplicativo. Quem acessar e ler o QR Code gerado dentro do app terá apenas a informação se o acesso é válido ou não, de acordo com suas diretrizes, sem mais detalhes.

“O Excelsior Pass vai desenvolver um papel crítico em passar informações para eventos e locais em geral para um caminho seguro e alinhado, permitindo para nós acelerar a reabertura desse tipo de serviço e colocando-nos um passo mais próximo de alcançar a normalidade”, destacou o governador, Andrew Cuomo, em trecho citado pela ANSA.

Aplicativos como o Excelsior Pass já estão sendo desenvolvidos em outros estados americanos. Na China, também já existe um aplicativo semelhante, mas para melhor controle de viagens internacionais. E por fim, na União Europeia, há a expectativa de que um aplicativo para controlar entrada em eventos tenha sua primeira versão lançada em até 15 de julho.