Organizar as tarefas pode ficar mais fácil com aplicativos de organização, com calendários e checklists para que você não perca os compromissos.

Cada vez mais, a tecnologia está presente no nosso dia a dia e você pode usá-la ao seu favor, para tornar a rotina mais fácil.

Assim como a agenda de papel é uma ótima forma de lembrar dos seus compromissos, os aplicativos de organização também podem fazer isso de forma mais prática.

Por isso, nós selecionamos 8 aplicativos de organização para que você tenha uma rotina mais organizada e consiga planejar suas semanas em um único lugar.

7 aplicativos de organização

Manter a rotina de trabalho, casa, lazer e cuidados pessoais pode ser bem difícil. Afinal, nós estamos sempre cheios de compromisso, não é mesmo?

Mas, não precisa ser assim. Organizar a rotina, planejar a semana e manter sua agenda atualizada é uma forma de ter uma vida mais tranquila e equilibrada.

Trello

O Trello é um aplicativo que vai ajudar você a organizar processos, planejar um projeto e organizar uma rotina de trabalho.

Com calendários, checklists e possibilidade de criar uma equipe, você vai conseguir tornar a sua rotina mais fácil e prática.

Assim, o aplicativo divide as tarefas por cartões e você pode etiquetá-las de acordo com a categoria escolhida. Está disponível para iOS, Android e pelo navegador.

Google Keep

Apesar de ser chamado de um serviço de anotações, o Google Keep pode ser um grande aliado para organizar a sua rotina.

Você pode criar checklists e personalizar suas anotações com fotos, vídeos e muito mais. Gratuito, o Google Keep pode ser acessado pelo navegador ou você pode baixá-lo em seu celular.

Além disso, você pode etiquetar e colorir as anotações como desejar, deixando o quadro bem organizado.

Bring

Já o aplicativo Bring é um aliado na hora de fazer compras. Criar uma lista de compras é uma forma de organizar a sua ida ao mercado e até ajudar a economizar.

Uma das vantagens do app é o compartilhamento das listas. Você pode, por exemplo, sincronizar a sua lista com a do seu parceiro e compartilhar informações de produtos que estão faltando em casa.

Evernote

Um aplicativo perfeito para organizar a rotina, registrar anotações em reuniões, criar checklists ou salvar fotos e vídeos.

É um dos aplicativos de organização mais populares. Sua interface é fácil de mexer e bem acessível.

Notion

O Notion é um dos aplicativos de organização que está em alta. Ele traz uma plataforma completa de organização diária, além de gerenciamento de projetos e muito mais.

Criar listas de tarefas, listas numeradas, bullets e muito mais. Essas são algumas das funcionalidades desse aplicativo de produtividade.

Assim, o Notion é uma ótima dica para quem está estudando, já que ele é ideal para criação de resumos e resenhas.

Pocket

Esse app é ideal para quem sempre está salvando links e publicações para ver depois. Ele reúne em um só lugar todas essas leituras para que você depois aproveite.

Então, é uma boa dica para quem está fazendo um trabalho de conclusão de curso ou estudando para um concurso, isso porque você poderá salvar os links de artigos importantes.

Assim, você não perder nenhuma leitura e consegue deixar tudo organizado em um só lugar.

Daylio

Você não vive só de trabalho e tarefas diárias, não é mesmo? Com o Daylio, você pode contabilizar os seus hábitos e o seu humor.

Assim, você consegue organizar em um único lugar o que você está fazendo por você mesmo. Acompanhar os seus hábitos, ajuda você a manter a saúde em dia. Nele, você pode inserir os cuidados pessoais e muito mais.

Pomodoro Timer

Você consegue a técnica Pomodoro? É uma técnica para aumentar a produtividade, controlando o tempo, em 25 minutos, para você realizar as suas tarefas.

Assim, é uma ótima forma de evitar a procrastinação e cumprir com as tarefas que foram organizadas e planejadas.

Dessa forma, se você pretende usar essa técnica para realizar suas tarefas diárias, baixar o app vai ajudar bastante.

Assim, com esses aplicativos, você consegue organizar a sua rotina e planejar o seu dia a dia de forma mais prática, tecnológica e rápida.

Os aplicativos de organização são de fácil manuseio e com poucos cliques, você consegue manter a sua agenda bem organizada e ter uma semana mais produtiva.

Você já usa algum dos aplicativos de organização na sua rotina? Conta pra gente qual é o seu app preferido para dar aquela mãozinha na hora de planejar e organizar!