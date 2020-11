iPhone 12 vale a pena? Veja quanto custa o lançamento da Apple

O Iphone 12, lançado no início de outubro pela Apple mudou especificações internas e fez melhorias no sensor da câmera. Desse modo, quase nenhum elemento de design foi alterado da versão anterior.

Além disso, a Apple estreou a tecnologia 5G, que vai permitir mais velocidade na internet. “Isso marca o início de uma nova era para o iPhone”, disse o CEO da Apple, Tim Cook, ao anunciar os modelos da linha.

Quanto custa o iPhone 12?

A estimativa é que o Iphone 12 de 64 Gb será lançado por R$ 8.000 no Brasil. Enquanto isso, a versão Pro Max de 256 Gb deve alcançar R$ 12.000.

Nos EUA os aparelhos já estão à venda, com preços a partir de 800 dólares para o a versão de 64 Gb. Nos modelos mais caros, o iPhone Pro Max de 256 Gb chega a 1.200 dólares.

Seguindo a tradição dos lançamentos da Apple, o iPhone 11 Pro sai de linha, e fica apenas o iPhone 11. Este modelo anterior que passou a ser oferecido com valor a partir de 600 dólares.

Quais as diferenças para o iPhone 11?

A principal diferença está na conectividade 5G. Por outro lado, um novo design com laterais planas, novos tamanhos e tela frontal OLED com escudo de cerâmica. Além disso, o iPhone 12 vem com o novo processador A14 Bionic e maior capacidade de bateria. Acrescenta-se que na estética saem as bordas arredondadas, e volta a identidade lisa.

Por outro lado, na linha do iPhone 12 Pro, são três câmeras e um novo sensor. Este sensor LiDAR funciona de forma semelhante ao radar, usando lasers. Em suma, é um avançado sensor com autofoco para gravação de vídeo e modo noturno.

O iPhone 11 era oferecido em 3 tamanhos de tela: 5,8; 6,1 e 6,5 polegadas. Por outro lado, o iPhone 12 vem em 3 tamanhos: 5,4; 6,1 e 6,7 polegadas.

As telas com escudo de cerâmica prometem ser quatro vezes mais resistentes a quedas. Inclusive, todos os modelos do iPhone 12 apresentam telas Super Retina XDR OLED. Como resultado, os novos modelos são um pouco mais finos e leves.

O novo processador A14 Bionic e o Motor Neural de 16 núcleos prometem um desempenho 50% melhor. Já a resolução da câmera permanece 12 megas. Entretanto, o novo modelo tem um Modo Noturno, HDR e zoom mais eficientes.

Um dos problemas recorrentes dos iPhone é a capacidade da bateria. Abaixo temos uma tabela comparativa dos modelos.

Em oposição ao iPhone 11, a Apple não inclui carregador nem fones na caixa do novo modelo.

O iPhone 12 é melhor que o Galaxy S20?

Esta é uma pergunta polêmica. A maioria dos usuários do sistema Android irá continuar com a Samsung. Por outro lado, os clientes da Apple vão se manter fiéis aos iPhone.

Mas, para o usuário mediano, ambos celulares preenchem todas as necessidades, e suas vantagens não chegam a ser determinantes.

Em alguns aspectos a Apple está apenas tentando alcançar seu rival Samsung. Afinal, a fabricante do telefone Android já havia incluído o 5G, e um design semelhante ao novo da Apple, em sua linha Galaxy S do início deste ano.

Essa linha do concorrente inclui o S20 Plus, que oferece uma grande tela OLED e vários recursos, incluindo uma câmera de nível profissional.

A maioria das análises comparativas entre iPhone 12 e Galaxy S20 dão alguns pontos de vantagem para a Samsung. De fato, o concorrente supera o iPhone em alguns aspectos. Nesse sentido, possui uma tela maior com suporte de 120 Hz, e suporta carregamento sem fio. O celular Android permite ainda adicionar armazenamento via microSD.

Vale a pena comprar o iPhone 12?

Se você é fã da Apple, então troque seu modelo antigo pelo mais atual. O status de mostrar um novo produto em mãos é sempre gratificante.

No entanto, analistas recomendam esperar até que as operadoras brasileiras ofereçam conectividade 5G.

As diferenças e atualizações do iPhone 12 são muitas. Se você gosta de fotografia, vai aproveitar o melhor desempenho em baixa luminosidade no iPhone. Não obstante, possui foco automático mais rápido na linha Pro.