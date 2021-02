Call of Duty: o que esperar de “Warzone”, próxima temporada do game

Call of Duty: Warzone divulgou o seu trailer pela Activision. E a empresa confirmou para o dia 25 de fevereiro o lançamento da esperada Temporada 2 do game.

As imagens divulgadas mostram eventos após o ataque em The Pines, onde o personagem Adler foi pego como refém. O jogo se passa em uma localidade no Sudeste da Ásia, onde Naga, um aliado de Perseus, distribui um gás letal Nova 6 para uma grande rede de cartéis.

Confira abaixo:

E nesta temporada 2, o jogador irá para uma fortaleza no coração da selva em Laos, para dar o troco e resgatar Adler de seus capturadores.

Ou seja, novos desafios e emoções para os fãs da franquia Call of Duty. Veja a seguir mais detalhes sobre este aguardado lançamento.

O que é Call of Duty: Warzone

Para quem não conhece, Call of Duty: Warzone é um jogame no formato free-to-pla, do gênero battle royale. Ou sjea, é um jogo de batalha, desenvolvido pela Infinity Ward e Raven Software e publicado pela Activision.

Warzone foi lançado em 10 de março de 2020, nas plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One. A produção faz parte do título Call of Duty: Modern Warfare (2019), mas não requer compra. Basta instalar e jogar.

Uma novidade é que o game permite um combate em um modo multijogador on-line entre 150 jogadores. Ele ocorre na cidade fictícia de Verdansk, que é vagamente baseada na cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia. Ele apresenta uma progressão de plataforma-cruzada entre os dois jogos.

A empresa lançou Warzone gratuitamente como parte do jogo Call of Duty: Modern Warfare, de 2019, em 10 de março de 2020. Isso ocorreu após uma série de glitches e vazamentos no mês anterior. A existência do jogo vazou um mês antes por uma postagem no Reddit.

Glitch de software

Além disso, um glitch de software, no mesmo mês, permitiu que os jogadores visualizassem de forma breve uma versão anterior do mapa de batalha. Assim, em 8 de março de 2020, dois dias antes do lançamento, o streamer Chaos, do YouTube, publicou um vídeo de 11 minutos alegando apresentar uma gameplay de Warzone.

Contudo, a Activision retirou o vídeo em 9 de março. Porque a empresa anunciou oficialmente que o jogo seria lançado em 10 de março.

Portanto, no dia 11 de março de 2020, a Activision anunciou que Warzone foi baixado por seis milhões de pessoas nas primeiras 24 horas. Após quatro dias, mais de 15 milhões de pessoas baixaram o game.

Em 10 de abril de 2020, a Activision anunciou que Warzone havia ultrapassado mais de 50 milhões de downloads em seu primeiro mês. O game se tornou um dos mais populares na modalidade de battle royale.

Sobre a série Call of Duty

A série Call of Duty, também conhecida pela sua abreviação CoD se tornou um popular jogo de guerra, ação e tiro em primeira pessoa, o battle royale.

Inicialmente, o primeiro game teve uma versão para computador. Posteriormente, expandiu-se para os vários tipos de consoles. Além disso, a série recebeu vários jogos spin-off.

A narrativa dos jogos se concentra na Segunda Guerra Mundial, onde ocorrem batalhas e acontecimentos históricos daquele período. Mais tarde, surgiram outros jogos. Dessa vez ambientados na Guerra Fria, em tempos atuais, mundos futuristas até o espaço sideral.

Portanto, em janeiro de 2016, o game já tinha somado mais de 250 milhões de vendas de cópias. Em particular, Call of Duty: Black Ops é o jogo mais vendido da série, com um total de 30.5 milhões de cópias vendidas. De acordo com a Activision, as vendas dos jogos Call of Duty já ultrapassaram os US$15 bilhões.

Outros produtos

Outros produtos da série incluem figuras criadas pela Plan-B Toys, um jogo de cartas da Upper Deck Company, Mega bloks pela Mega Brands e uma mini-série de banda desenhada publicada pela WildStorm Productions.

Em Novembro de 2015 a Activision Blizzard anunciou uma nova divisão, a Activision Blizzard Studios, focada na criação de filmes e séries televisivas originais incluindo “uma série de filmes Call of Duty com a possibilidade de existirem adaptações televisivas.”

Em 2014 a Guiness World Records considerou Call of Duty a melhor série de jogos de todos os tempos, à frente de outras muito populares como Grand Theft Auto, Pokémon, Halo, Super Mario Bros. e The Elder Scrolls.