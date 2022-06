CBLOL 2022: como foi o primeiro dia do segundo split

Jogo entre as equipes finalistas do último split abre disputa do dia com jogo intenso. Confira!

O primeiro dia do Segundo Split do CBLOL 2022, dia 11 de junho, em São Paulo, começou com uma disputa intensa entre as equipes que foram finalistas da última edição. As tricampeões RED Canids e paiN Gaming trouxeram novidades para Summoners Rift em uma partida cheia de reviravoltas e jogadas surpreendentes que fez tremer o studio da Riot Games em São Paulo com os gritos da torcida.

Formato presencial no segundo split do CBLOL 2022

Após dois anos e meio de distanciamento social em consequência da pandemia de COVID-19, os eventos começam a reabrir suas portas para os campeonatos também.

A Riot Games inaugurou recentemente sua arena em São Paulo para a realização de seus campeonatos e eventos. O lugar conta com uma infraestrutura que encanta os olhos de qualquer gamer em cada ambiente repleto de murais, estátuas, réplicas e muito mais.

Os finais de semana do CBLOL recebem cerca de 150 torcedores por dia que podem adquirir a entrada por um valor super acessível de 30 reais, com direito a brindes, espaços para fotos e refeições e a oportunidade de ficar pertinho de seus ídolos.

A presença da torcida é crucial para os times, a experiência do competitivo presencial faz com que os jogos sejam mais divertidos e prazerosos. Estar face a face com o oponente no palco arrepia a nuca e alimenta o espírito dos jogadores para darem o melhor de si.

CBLOL abraça o mês do Orgulho LGBTQIA+

No mês do Orgulho LGBT, a Riot Games não ficou de fora do movimento. Como empresa e criadora de comunidades em seus diversos jogos, ela reconhece a importância da representatividade e da abertura de espaços seguros e confortáveis para a comunidade LGBT.

Na estreia do split contamos com uma composição de cenário e brindes temáticos que refletem o apoio e carinho da Riot Games para com seu público.

#TropasLiberadas com Takeshi, Dioud e Brucer

Na sexta-feira (10) rolou um bate-papo com grandes nomes do cenário de League of Legends brasileiro. Dioud e Brucer se juntaram ao host Takeshi para analisar os times e fazer previsões sobre o que poderemos encarar no primeiro dia do segundo split.

Palpite dos Casters para o primeiro dia

Como de costume, os casters do CBLOL dão seus palpites sobre quais times levarão a vitória em cada dia das disputas.

Para o primeiro dia do segundo split, os palpites divulgados no Twitter do CBLOL foram os seguintes:

paiN Gaming x RED Canids

As tricampeões abrem o segundo split do CBLOL com uma disputa intensa, em um verdadeiro cabo de guerra. Ambas equipes mantém a line do último split, sem novos jogadores escalados para o game. Novidades aparecem nos drafts com os picks de Taliyah e Kalista pelos jogadores RED Grevthar e PNG Trigo, respectivamente.

Em uma partida que começou bem para a equipe da paiN Gaming com um ótimo gank do PNG Cariok dando o First Blood para o ADC, a matilha retomou as rédeas com um Quadra Kill para o RED Aegis em uma briga pelo terceiro dragão do jogo.

A RED abriu espaço pelo mapa mas a paiN se reposicionou e segurou bem o game, tendo ótimas iniciações e contra-engages mas, mesmo com a Kalista do Trigo ficando gigante, eles não conseguiram mais segurar a Taliyah e o Trundle da RED, que recebeu assistência do toplaner com seu Aatrox.

Mesmo com ótimos ganks do Cariok e as surpreendentes jogadas do dyNquedo e do Trigo fazendo boas lutas, a paiN não conseguiu segurar o crescimento dos jogadores da RED Canids, que abriram caminho por todo o mapa até o Nexus dos Tradicionais.

Apesar das grandes jogadas de Aegis e encaixes de Grevthar, o MVP da partida ficou para o RED Guido e seu Aatrox.

Fim de jogo. paiN Gaming 0x1RED Canids.

INTZ x Rensga – CBLOL 2022

Após reformulação nas lines de ambas equipes, com novas contratações e jogadores antigos voltando ao campeonato, os intrépidos enfrentam os cowboys no primeiro dia do segundo split.

A entrada de Jockster na equipe da INTZ foi impactante na partida, e o novo toplaner Hidan não fica muito atrás no desempenho junto ao retorno do midlaner Nosferus mostrando uma bela evolução em sua gameplay. As novidades não deixaram espaço para a Rensga jogar.

A INTZ jogou tranquilamente um rápido jogo enquanto os cowboys deram todo seu sangue, suor e lágrimas para tentar escapar da derrota mas não conseguiram se posicionar e os intrépidos garantem o 1-0 na competição.

Liberty x Miners – CBLOL 2022

Com a saída de Croc, o jungler responsável por trazer esperanças à equipe da Miners no split anterior depois de dois splits sem se classificar para as playoffs em 2021, a representante mineira tenta se reestruturar com um novo suporte destaque na soloq coreana e a promoção do jungler Hugato para substituir o Croc.

São grandes as expectativas das equipes para com os jogadores coreanos, o próprio Croc agora compõe o time da LOUD, Miners vem com DoRun e Dive, Rensga traz Trap e Mocha, paiN Gaming continua com o querido Wizer, enquanto Flamengo contrata GeumGo e Kuri e a Kabum mantem Parang e Wiz.

Mas apesar dessas grande expectativas com os contratados coreanos, não são garantia do sucesso das equipes. Elas devem mostrar seus jogos como realmente usam as ferramentas que possuem e isso vai muito além das contratações de jogadores.

Com a saída do suporte Wos da equipe da Liberty, ela aposta no jogador Cavalo para fazer uma substituição à altura.

Surpreendentemente a Miners começa o jogo na frente, com ótimas assistências do novo suporte distribuindo kills para todo o time. Hugato mostra que não deve ser subestimado e segue conquistando objetivos e pressionando as rotas.

Liberty se recupera com abates para as sidelanes, ganhando espaço no mapa. A equipe da Havan controla todas as investidas da Miners e começa a ditar o ritmo do jogo com Matsukaze e Cavalo mostrando porque o combo de Lucian e Nami é um dos mais fortes e perigosos de Summoner’s Rift. Kiari se destaca também fazendo um ótimo game.

A equipe mineira não encontra mais abertura para jogar e a Liberty domina, cada vez mais próxima de finalizar o jogo. Com a conquista do barão, os jogadores abrem caminho pela botlane e marcam o 1-0 contra a Miners.

Furia x Kabum

A “Super Furia”enfrenta os ninjas da Kabum que agora contam com a ex-estrela da LOUD, o atirador Dudstheboy, na composição da equipe.

As expectativas sobre a Furia são altas desde o split passado, principalmente com o coach Maestro coordenando a line. Com Goot substituindo o jogador Ranger, a Furia tem dificuldades de ganhar espaço no começo da partida com o First Blood nas mãos do ninja Hauz.

Mas pouco depois, com um excelente contra-gank no top, FNB e Goot conseguem abater os coreanos Parang e Wiz da Kabum. Ainda assim, o jogo segue equilibrado entre as equipes com pouca vantagem entre elas mas mesmo sem previsão do vencedor dessa disputa podemos destacar alguns jogadores e como estão desempenhando seu papel nela.

Netuno e Envy crescem com a ajuda do time e definem a vantagem pra Furia, que passa a dominar o jogo e empurrar as rotas até a base dos ninjas. Goot vem mostrando que, apesar de ser o novato do time do CBLOL, ele foi crucial na partida para levar a Furia à sua primeira vitória do split.

Flamengo x LOUD

Flamengo chega ao split com Los Grandes em seu nome e reformulação na line: Tay chega para ocupar a toplane e os coreanos GeumGo e Kuri entram como jungler e suporte. Junto ao midlaner Tutsz e o atirado Flare, a representante rubro-negra começa o jogo tranquilamente mas logo a LOUD começa a mostrar o porque de ser o novo dreamteam do CBLOL.

Croc mais uma vez vem se mostrando um jogador promissor que agora compõe a equipe da LOUD junto a grandes nomes como Tinowns, Robo e Ceos. A equipe não tem dificuldade alguma em dominar o mapa e deletar qualquer chance do Flamengo levar a vitória para casa hoje mesmo com o roubo do barão pelas mãos do jungler GeumGo.

Os rubro-negros buscam resistir mas a pressão da equipe adversária é muito grande, qualquer erro pode ser fatal para eles. O toplaner da LOUD cumpre o papel de uma verdadeira pedra no sapato para o Flamengo com a escolha de um Olaf que ficou gigante nessa partida e foi essencial para a chegada à base rubro-negra e à vitória.

Flamengo surpreende com esse game, apesar da derrota. Após um péssimo desempenho da equipe no último split, eles se reerguem com essa nova formação em busca de voltar à elite das equipes do CBLOL.

CLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIRO DIA – CBLOL 2022

1- Furia 1-0 25

2- Liberty 1-0 32:30

3- INTZ 1-0 34:23

4- RED Canids 1-0 35:52

5- LOUD 1-0 36+

6- Flamengo 0-1

7- paiN Gaming 0-1

8- Rensga 0-1

9- Miners 0-1

10 – Kabum 0-1

