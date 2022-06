CBLOL 2022: programação do segundo Split em SP

O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) retorna no sábado (11) com disputa intensa dando início ao calendário de jogos.

O 2º Split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) 2022, terá início nesse sábado (11 de junho) e será realizado na sede da Riot Games em São Paulo. E os jogos terão, pela primeira vez, torcida presencial desde a fase classificatória. As tricampeãs paiN gaming e RED Canids, finalistas do primeiro split do CBLOL 2022 já se enfrentam no sábado às 13 horas, iniciando os jogos do segundo split, que levará o campeão ao Campeonato Mundial.

Nova etapa do CBLOL 2022

O segundo split do CBLOL 2022 começa com algumas alterações nas lines de alguns times, com contratações que podem trazer surpresas no decorrer das próximas semanas. O retorno dos jogos presenciais no studio da Riot Games em SP deixa os times face a face, alimentando o espírito competitivo e recebendo a energia da torcida. As equipes se enfrentarão durante os próximos três meses em busca da taça e da vaga no Worlds 2022. O caminho até lá será longo com dez equipes buscando a a classificação para os playoffs nos próximos nove finais de semana na fase de grupos.

Mudanças nas lines prometem surpresas

E claro, não podemos deixar de nomear as favoritas para esse split: Furia, paiN Gaming, RED Canids e LOUD. E com as alterações nas lines poderemos ter algumas surpresas nas próximas semanas. Como a entrada do jogador JungHoon ‘Croc’ Park no time da LOUD, que gerou grande repercussão nas redes sociais. Será que teremos um novo dreamteam formado pela gigante do Free Fire em busca de seu primeiro título em League of Legends?

A partir de sábado teremos amostras do que virá em seguida e, apesar da nomeação dos favoritos, tudo pode acontecer em Summoners Rift. Teremos mais uma vitória da RED Canids em cima da paiN Gaming nesse fim de semana? Ou os tradicionais vão ter sua revanche contra a matilha?

Veremos isso e muito mais nas próximas semanas do CBLOL, então fiquem de olho! E para acompanhar ao vivo as partidas basta acompanhar o calendário da competição e assistir as partidas pelo canal do Youtube ou Twitch do CBLOL.

Quem será o grande campeão dessa vez? Em quem você aposta? RED Canids, paiN Gaming, LOUD, Furia, Kabum, Miners, INTZ, Liberty, Flamengo ou Rensga?

Ingressos

Para as rodadas da segunda fase os ingressos já estão esgotados, mas para saber mais, bem como dúvidas frequentes, e todos os outros detalhes do evento, acompanhe as redes sociais oficiais do CBLOL no Twitter ou Instagram. Lembrando que as informações sobre a venda dos ingressos para os playoffs e a final serão divulgadas posteriormente.

Onde será o Worlds 2022

A desejada vaga no Worlds 2022 vem com uma grande novidade: diferente dos últimos anos, o campeonato mundial de League of Legends fará um tour pela América do Norte.

A Cidade do México receberá a fase de entrada enquanto a etapa seguinte será em Nova Iorque. As quartas de final e as semifinais serão sediadas por Toronto, Canadá.

E por fim, a grande final acontecerá no Chase Center, em São Francisco.

Independente de quem levar a taça do segundo split do CBLOL, a comunidade alimenta a esperança de que o campeão brasileiro vá além da fase de entrada.

Mas apesar da campanha satisfatória e surpreendente da Red Canids no ano passado, a torcida brasileira espera uma nova conquista dessa vez.

Programação CBLOL 2022

SEMANA 1

Rodada 1 (CBLOL: dia 11/06, sábado // CBLOL Academy: 13/06, segunda-feira)

paiN Gaming x RED Kalunga

INTZ x RENSGA

Liberty x Miners

FURIA x KaBuM!

Flamengo Los Grandes x LOUD

Rodada 2 (CBLOL: dia 12/06, domingo // CBLOL Academy: 14/06, terça-feira)

FURIA x Liberty

KaBuM! X Flamengo Los Grandes

RENSGA x RED Kalunga

Miners x INTZ

LOUD x paiN Gaming

SEMANA 2

Rodada 3 (18/06 e 20/06)

LOUD x KaBuM!

INTZ x FURIA

Liberty x Flamengo Los Grandes

RED Kalunga x Miners

paiN Gaming x RENSGA

Rodada 4 (19/06 e 21/06)

LOUD x Liberty

KaBuM! x paiN Gaming

Flamengo Los Grandes x INTZ

FURIA x RED Kalunga

Miners x RENSGA

SEMANA 3

Rodada 5 (25/06 e 27/06)

INTZ x LOUD

paiN Gaming x Miners

RED Kalunga x Flamengo Los Grandes

Liberty x KaBuM!

RENSGA x FURIA

Rodada 6 (26/06 e 28/06)

Liberty x paiN Gaming

LOUD x RED Kalunga

FURIA x Miners

Flamengo Los Grandes x RENSGA

KaBuM! X INTZ

SEMANA 4

Rodada 7 (02/07 e 04/07)

Miners x Flamengo Los Grandes

RENSGA x LOUD

RED Kalunga x KaBuM!

paiN Gaming x FURIA

INTZ x Liberty

Rodada 8 (03/07 e 05/07)

KaBuM! x RENSGA

Liberty x RED Kalunga

INTZ x paiN Gaming

LOUD x Miners

Flamengo Los Grandes x FURIA

SEMANA 5

Rodada 9 (09/07 e 11/07)

RED Kalunga x INTZ

FURIA x LOUD

RENSGA x Liberty

paiN Gaming x Flamengo Los Grandes

Miners x KaBuM!

Rodada 10 (10/07 e 12/07)

LOUD x Flamengo Los Grandes

Miners x Liberty

KaBuM! x FURIA

RENSGA x INTZ

RED Kalunga x paiN Gaming

SEMANA 6

Rodada 11 (16/07 e 18/07)

RED Kalunga x RENSGA

paiN Gaming x LOUD

Flamengo Los Grandes x KaBuM!

Liberty x FURIA

INTZ x Miners

Rodada 12 (17/07 e 19/07)

RENSGA x paiN Gaming

Miners x RED Kalunga

FURIA x INTZ

KaBuM! x LOUD

Flamengo Los Grandes x Liberty

SEMANA 7

Rodada 13 (23/07 e 25/07)

RED Kalunga x FURIA

paiN Gaming x KaBuM!

RENSGA x Miners

INTZ x Flamengo Los Grandes

Liberty x LOUD

Rodada 14 (24/07 e 26/07)

Miners x paiN Gaming

FURIA x RENSGA

LOUD x INTZ

KaBuM! x Liberty

Flamengo Los Grandes x RED Kalunga

SEMANA 8

Rodada 15 (30/07 e 01/08)

INTZ x KaBuM!

RENSGA x Flamengo Los Grandes

paiN Gaming x Liberty

RED Kalunga x LOUD

Miners x FURIA

Rodada 16 (31/07 e 02/08)

Liberty x INTZ

Flamengo Los Grandes x Miners

LOUD x RENSGA

FURIA x paiN Gaming

KaBuM! x RED Kalunga

SEMANA 9

Rodada 17 (06/08 e 08/08)

FURIA x Flamengo Los Grandes

RED Kalunga x Liberty

RENSGA x KaBuM!

Miners x LOUD

paiN Gaming x INTZ

Rodada 18 (07/08 e 09/08)

KaBuM! x Miners

Flamengo Los Grandes x paiN Gaming

INTZ x RED Kalunga

Liberty x RENSGA

LOUD x FURIA

FASE ELIMINATÓRIA DO CBLOL

12 de agosto (sexta-feira): Chave Inferior – Rodada 1

5º Colocado x 6º Colocado

13 de agosto (sábado): Chave Superior – Semifinal 1

1º Colocado x 3/4º Colocado

14 de agosto (domingo): Chave Superior – Semifinal 2

2º Colocado x 3/4º Colocado

20 de agosto (sábado): Chave Inferior – Rodada 2

Perdedor Semifinal 1/2 x Vencedor Chave Inferior Rodada 1

21 de agosto (domingo): Chave Superior – Final

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2

27 de agosto (sábado): Chave Inferior – Rodada 3

Perdedor Semifinal 1/2 x Vencedor Chave Inferior Rodada 2

28 de agosto (domingo): Chave Inferior – Final

Perdedor Final Superior x Vencedor Chave Inferior Rodada 3

3 de setembro (sábado): Grande Final

Vencedor Final Superior x Vencedor Final Inferior

FASE ELIMINATÓRIA DO CBLOL ACADEMY

15 de agosto (segunda-feira): Quarta de Final 1

4° Colocado x 5° Colocado

16 de agosto (terça-feira): Quarta de Final 2

3° Colocado x 6° Colocado

22 de agosto (segunda-feira): Semifinal 1

1° Colocado x Vencedor Quarta de Final 1

23 de agosto (terça-feira): Semifinal 2

2° Colocado x Vencedor Quarta de Final 2

10 de setembro (sábado): Grande Final

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2