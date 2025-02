Celular explode no bolso de mulher e Motorola se pronuncia

Uma mulher sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus após o celular que carregava no bolso da calça explodir enquanto fazia compras em Anápolis, Goiás. O incidente ocorreu no sábado, 8 de fevereiro de 2025,

O momento foi registrado pelas câmeras de segurança da loja.As imagens mostram o momento em que o dispositivo pega fogo, levando a jovem a correr em busca de ajuda.

Qual o modelo do celular que explodiu?

O aparelho que explodiu é um Moto E32, modelo lançado em 2022 e que, segundo a vítima, foi adquirido há, aproximadamente, um ano. A Motorola informou que está em contato com a consumidora para investigar o ocorrido e realizará uma análise técnica do dispositivo. Veja a nota da companhia:

“A Motorola informa que já está em contato com a consumidora para apurar os detalhes do ocorrido e providenciar a análise técnica do aparelho, etapa indispensável para identificar a causa do incidente. A empresa tem como prioridade a segurança dos seus consumidores e reforça que todos os seus produtos são cuidadosamente projetados e fabricados com os mais altos padrões de excelência em qualidade, sendo submetidos a testes rigorosos para oferecer um desempenho seguro para o consumidor”.

Para evitar casos assim, especialistas de tecnologia recomendam o uso de carregadores originais ou certificados, evitar expor o aparelho a altas temperaturas e estar atento a sinais como superaquecimento constante, bateria inchada, cheiro de queimado ou problemas no carregamento. Além disso, é aconselhável transportar o celular em bolsas ou mochilas, evitando o contato direto com o corpo.