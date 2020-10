Celular gamer chega ao Brasil e deve custar R$ 5900

A empresa Asus acaba de anunciar a chegada do celular gamer, o ROG Phone 3, ao Brasil. Apresentado em julho deste ano, o smartphone é um dos primeiros a trazer o processador Snapdragon 865 Plus, que suporta 5G, e conta com diversas funções voltadas para quem joga no celular.

O celular gamer possui uma tela Full HD+ de quase 7 polegadas e com atributos que melhoram a experiência online para quem joga – o display traz 1 milissegundo de tempo de resposta e chega a uma frequência de 144 Hz.

O design também traz itens de aprimoramento exclusivo para os jogos, com gatilhos ultrassônicos AirTrigger 3, localizados na borda do smartphone, e conta com suporte para acessórios como controles e um fan de resfriamento.

Celular gamer possui duas opções de armazenamento

O processador do celular gamer da Asus é um Qualcomm Snapdragon 865 Plus e possui construção interna otimizada para aguentar grandes cargas de trabalho. Segundo a fabricante, o produto conta com sistema de resfriamento GameCool 3, que possui câmara de calor tridimensional. O celular ainda vem com uma bateria 6.000 mAh, que pode ser recarregada por meio de uma porta USB-C presente na lateral do smartphone. Segundo a ASUS, o celular possui diversos mecanismos para gerenciar a energia durante o gameplay e garantir mais autonomia.

A empresa já começou a vender o celular gamer nas opções de 8GB e 128GB de armazenamento. O valor do aparelho, de acordo com o site da Asus, é de R$ 5.849 à vista e já pode ser encontrado para compra atualmente no país.

Playstation 5 chega em novembro ao Brasil

O anúncio da Asus chega a poucos dias do lançamento do console Playstation 5, da Sony, no Brasil. Com um valor que não é muito diferente do celular gamer, o Play 5 custa cerca de R$ 5000, com diversas opções de parcelamento no mercado brasileiro.