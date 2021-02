Clubhouse: como usar a rede social e para que serve?

O Clubhouse, rede social de conversas por voz, está crescendo rapidamente. Nesse sentido, sua proposta é muito simples: salas de conversas ao vivo.

De fato, muitos não suportam receber áudios no WhatsApp. Por outro lado, há quem goste, e muito. Assim sendo, o Clubhouse vai se destacando entre os aplicativos que oferecem suporte para diálogo por voz.

O que é o Clubhouse?

Os usuários do Clubhouse podem acessar diversas salas e acompanhar conversas sobre qualquer assunto. Você pode ser chamado para falar ou apenas ficar escutando os demais participantes. De qualquer forma, só há troca de áudios, sem há textos, curtidas, ou compartilhamentos.

O Clubhouse é uma alternativa para as redes sociais tradicionais. Num primeiro momento, ficou famoso entre profissionais e entusiastas da área da tecnologia. Desse modo, a plataforma possui quase 2 milhões de usuários inscritos.

Sabe o que mais está virando febre? Créditos de carbono, uma maneira simples e prática de ajudar a preservar a Amazônia. Acompanhe a explicação da exchange Mercado Bitcoin sobre o token MOSS.

Como funcionam as salas de conversa?

Existem salas com conversas sobre os mais variados assuntos. No entanto, você também pode criar áreas privativas. Cabe lembrar também que não há recursos para gravar as conversas, que tampouco ficam armazenadas na plataforma.

Isso significa que se você não estiver na sala enquanto alguém fala, não há como escutar depois. Em tempo, uso de redes sociais causa estresse. Descubra como ter uma vida mais saudável e recuperar a sua saúde mental através do detox digital.

Como usar o Clubhouse?

Primeiramente, você precisa ser convidado por alguém. Atualmente o Clubhouse é gratuito. Além disso, não tem assinatura nem propaganda.

Por enquanto, o Clubhouse só está disponível para iOS. Desse modo, você precisa instalar o aplicativo e reservar um nome de usuário. Em seguida, deve aguardar até que um usuário lhe convide.

Segundo a empresa, a necessidade do convite é para criar uma comunidade engajada de forma mais lenta. Entrando no Clubhouse, é possível ver salas sobre os mais variados temas, cheias de pessoas conversando.

Se quiser falar, basta levantar a mão (virtualmente), e o moderador pode te dar a palavra.

Como conseguir um convite?

Infelizmente, você precisa encontrar algum amigo que possa lhe convidar. Nesse sentido, cada usuário pode convidar apenas duas pessoas durante este período de pré-lançamento.

Na China, os convites estão sendo vendidos em sites de leilão, embora o Clubhouse não esteja disponível na loja de aplicativos da Apple no país.

Porém é preciso ter cuidado, pois se a pessoa violar os termos de uso, tanto ela quanto quem forneceu o convite podem ser banidos.

Quem está no Clubhouse?

O que tem gerado frenesi com o Clubhouse é a possibilidade de acompanhar conversas ao vivo com grandes personalidades. É o caso de Mark Zuckerberg, ou do Elon Musk, que apareceram no programa “The Good Time Show”, transmitido dentro da rede social. Outras celebridades incluem Oprah Winfrey, Drake, Chris Rock, e Ashton Kutcher.

Ao mesmo tempo, o interesse explodiu no Brasil. Possivelmente, pela presença de Boninho, diretor do Big Brother Brasil, que entrou em uma das salas do Clubhouse. Quem teve oportunidade de participar assegura que Boninho interagiu com o público, causando um enorme burburinho.