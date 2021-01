Como editar PDF online: veja os melhores sites e um passo a passo

Aprender como editar PDF online ajuda é uma grande ajuda em muitas situações. Por meio de ferramentas gratuitas, você consegue facilmente essa ação.

Porque é importante saber editar esses arquivos, que permitem visualizar os documentos em diversos softwares. Por isso, é o formato preferido de muitas pessoas. E a questão de compatibilidade é importante para as pessoas que não querem perder tempo no momento em que enviam arquivos.

Contudo, é importante lembrar que esses documentos são abertos em visualizadores específicos. Ou seja, eles não abrem em editores de texto.

Mas muitas pessoas que recebem documentos fora deste formato têm dúvidas sobre como converter para PDF, sem precisar usar algum tipo de programa. Ou seja, fazer o procedimento de forma online. Assim, fazer uma alteração no conteúdo de forma ágil e simples parece impossível.

Pois nem sempre está disponível um editor de PDF instalado, como o Adobe Acrobat DC. Por isso, o modo online é a melhor opção, nesses casos.

Mas se você tem dúvidas, continue lendo este artigo, que você aprenderá como editar PDF online e assim facilitar as atividades do seu dia a dia.

Como editar PDF online no Google Docs

Existe uma maneira bem simples de como editar PDF online. Sabe como? Por meio do Google Docs!

A ferramenta online do Google conta com muitos recursos e que pouca gente conhece. E o melhor é que nele é possível fazer o serviço sem precisar baixar nenhum aplicativo. Ou seja, muito mais facilidade.

E esse recurso é essencial para muitos usuários, que precisam fazer algum tipo de edição nos arquivos,. Contudo, não querem ou não podem baixar aplicativos ou a acessarem sites de conversão de documentos.

A seguir, vamos explicar o passo a passo para que você possa editar os seus próprios PDFs, de forma fácil e rápida.

Acesse o Google Docs por meio deste link.

Entre com o login e a senha da sua conta Google.

No Gommogle Drive, escolha a opção “Novo”, no canto superior esquerdo

Selecione “Upload de arquivos”.

Escolha nas pastas do seu computador qual é o arquivo PDF que você deseja editar.Clique em “Abrir”.

Será feito o upload do seu arquivo para o Google Drive.

Clique sobre o arquivo com o botão direito do mouse

Escolha a opção “Documentos Google”.

Pronto!

Assim, o arquivo acaba de ser transformado em um formato que permite edição. Você pode utilizar o próprio Google Docs para fazer as alterações que desejar no texto. Mas se preferir, baixe o arquivo no formato .docx para poder editá-lo no Microsoft Word.

3 sites grátis para como editar PDF online

Veja a seguir três dicas de sites que são essenciais para quem deseja saber como editar PDF online. Todos são fáceis de usar e assim você garante a conversão completa de seu documento.

1. Online PDF Editor

O Online PDF Editor é considerado um dos melhores sites para conversão de PDF. Porque combina uma interface simples com ferramentas que funcionam bem. Com ele, você deixa você editar o texto do PDF quando é possível reconhecê-lo, coisa que os outros editores existentes não fazem.

Além disso, é possível adicionar mais blocos de texto, links, imagens, formas geométricas, assiná-lo, apagar algumas partes, inserir páginas e até mesmo fazer anotações. Além de tudo isso, ele também tem boa capacidade: suporta documentos de até 200 páginas ou até 50 MB. Ou seja, é bastante completo!

2. PDFescape

O site PDFescape não apresenta uma interface muito moderna, mas é bem eficiente. Além de permitir que você insira e anote textos, imagens, links e desenhos à mão, a plataforma e também tem uma ferramenta para criação de campos. Ou seja, você pode inserir listas, um botão de enviar, checklists e mais.

3. PDF Pro

Por fim, o PDF Pro tem ferramentas mais completas e focadas em edição de múltiplos documentos e formados. Um bom exemplo são os recursos para converter PDF para Word, juntar arquivos em um só, remover texto, adicionar marca d’água, rotacionar o documento e até protegê-lo com senha.

Mas uma das desvantagens deste site é que você pode editar, no máximo, três PDFs por mês. Ou seja, é bastante limitado.

De toda forma, você viu que o processo de como editar PDF online não é complicado e pode facilmente ser realizado, em diversas plataformas existentes. Escolha aquela que mais se adapta a você!