Como esconder o online do Whatsapp: veja os novos recursos

O Whats acaba de anunciar três novos recursos importantes de privacidade que podem mudar a maneira como você usa o aplicativo, assim como esconder o online do Whatsapp. Os novos recursos do WhatsApp foram anunciados dia 9 de agosto de 2022 cedo por Mark Zuckerberg, fundador e CEO da empresa-mãe do WhatsApp, Meta (anteriormente Facebook )

Isso inclui a capacidade de ocultar seu indicador de status ‘Online’, sair de grupos do WhatsApp silenciosamente sem notificar os usuários e também bloquear capturas de tela para determinadas mensagens.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os novos recursos de privacidade que chegam ao aplicativo em detalhes e quando você pode esperar recebê-los.

Como esconder o online do Whatsapp?

O WhatsApp agora permite que os usuários escolham com quem desejam compartilhar seu indicador de status ‘Online’. De acordo com a empresa, a capacidade de ocultar seu indicador de status online chegará a todos os usuários ainda este mês, ou seja, ainda não tem como esconder o online do Whatsapp. Os usuários poderão regular a visibilidade de seu status on-line entre todos os usuários, apenas contatos e ninguém – de maneira semelhante à forma como outros elementos, como recibos de leitura, podem ser controlados.

Bloqueio de captura de tela para mensagens ‘Visualizar uma vez’

Os usuários do WhatsApp em breve não poderão mais fazer capturas de tela de uma mensagem ‘Visualizar uma vez’ se o remetente optar por bloquear capturas de tela nela. O recurso é um ótimo complemento para o recurso ‘Visualizar uma vez’, que permite aos usuários enviar fotos ou vídeos sem deixar uma pegada digital deles. Como você provavelmente adivinhou, fazer capturas de tela dessas mensagens supera o ponto de enviar um texto ‘Visualizar uma vez’.

O WhatsApp revelou que o recurso chegará ‘em breve’ aos usuários, mas não revelou nenhuma data ou cronograma. A plataforma também compartilhou que o recurso está sendo testado atualmente, portanto, um lançamento não deve demorar muito, depois que todos os bugs forem resolvidos.

Saindo dos grupos do WhatsApp silenciosamente

Em breve, o WhatsApp também permitirá que todos os usuários saiam de qualquer grupo dos quais façam parte silenciosamente, sem notificar outros usuários sobre sua saída. Isso pode ser útil quando você não quer que nenhuma atenção seja atraída para você ao sair de um grupo, especialmente aqueles dos quais você faz parte por tempo suficiente para que uma saída seja estranha.

Observe que todos os administradores do grupo ainda serão notificados da saída e você ainda não poderá sair de um grupo sem que os administradores saibam disso. O WhatsApp informou que o recurso começará a ser lançado para todos os usuários este mês de agosto de 2022.