Como usar Wifi 6: entenda como funciona a nova rede de conexão sem fio

Uma conexão à internet que não falhe e possa ser compartilhada com todos os amigos sem perigo de cair parece sonho né? Com o Wifi 6 isso é possível.

Quer saber como usar o Wifi 6? A tecnologia que promete suportar diversos dispositivos móveis em um só roteador sem perder a conexão.

O que é Wifi?

Antes de explicarmos sobre o Wifi 6, vamos falar sobre o que é a conexão Wifi e como ela surgiu. Desse modo, o Wifi nada mais é que uma conexão de rede de internet sem fio. Assim, o Wifi conecta aparelhos inteligentes, como smartphones, notebook, computadores, TV’s e caixas de som, por exemplo.

Mas nem sempre existiu um sistema de internet assim. Quem é mais velho sabe do que estou falando. No início dos anos 2000, a internet era por cabo. Assim, o acesso era mais restritivo, pois só se conseguia conectar um único aparelho. No entanto, a necessidade de um provedor que possibilitasse um maior acesso fez com que a conexão Wifi fosse desenvolvida.

Com isso, novos provedores foram surgindo, com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência ao consumidor. Por isso, muitos já querem saber como usar oWifi 6.

O que muda?

A evolução da tecnologia de provedores leva em consideração dois pontos cruciais: a velocidade bruta, a taxa de transferência e o número de dispositivos que pode conectar. Desse modo, pense no sistema Wifi como uma rodovia, onde há limites de velocidade e pistas disponíveis para melhorar o tráfego.

Com isso, o Wifi 6 oferece uma melhor eficiência em termos de velocidade e suporte de transferência. Assim, além de proporcionar uma conexão mais rápida, o Wifi 6 possibilita um consumo de energia menor. Consequentemente, ele gera menor sobrecarga na bateria, em caso de roteadores portáteis ou uma diminuição da conta de luz, no caso dos elétricos.

Além da nova nomenclatura, o Wifi 6 trouxe refinamentos no hardware e firmware da conexão sem fio, o que de devem significar melhor desempenho em ambientes lotados. Por exemplo, a última geração do sistema possibilita a conexão de apenas 4 aparelhos em um mesmo roteador, com o novo sistema, é possível conectar o dobro de dispositivos.

Outra vantagem do Wifi 6 é que ele possui um sistema de criptografia avançado, melhorando a segurança e evitando possíveis invasões de hackers em sua rede.

Como usar o Wifi 6?

Assim como a internet 5G, o padrão Wifi 6 é muito recente. Por isso, é possível que você não note a diferença inicialmente, pois ainda não são todos os dispositivos que tem habilitação para esse tipo de conexão.

Desse modo, é preciso esperar os fabricantes de hardware, desenvolvedores de software e provedores de serviços de internet passem a adotar esse sistema em seus serviços. No entanto, a disponibilização pode demorar um pouco a chegar em nossas casas.

Por fim, o sinal do roteador Wi-Fi 6 terá o reconhecimento pelo dispositivo através da tecnologia de sexta geração, além da transmissão de dados. Dessa forma, é só uma questão de tempo até que essa tecnologia esteja ao dispor de todos.