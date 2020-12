Cyberpunk 2077: veja detalhes sobre o jogo mais aguardado de 2020

O lançamento de Cyberpunk 2077 finalmente aconteceu. Muito comemorado pelos gamers, O título era o mais aguardado de 2020 está disponível desde o dia 9 de dezembro. Para PC, Playstation 4 e Xbox One.

Mike Pondsmith, criou Cyberpunk 2077 inspirado por um RPG de mesa, de nome Cyberpunk 2020. Assim, o jogo é uma adaptação feita pelo estúdio CD Projekt RED, o mesmo responsável por The Witcher 3 Gwent.

Mas o caminho do game não foi fácil. Anunciado em 2012, ele enfrentou múltiplos adiamentos. Contudo, deixou os fãs com mais expectativas ainda e agora podem enfim explorar as novas campanhas.

Cyberpunk 2077 acompanha V, um mercenário bandido que roda por Night City em busca de um implante único que é a chave para a imortalidade. Veja a seguir mais detalhes sobre o jogo.

Cyberpunk 2077: a história

Cyberpunk 2077 é uma história de aventura e ação, que se passa em um mundo aberto ambientada em Night City. Esta é uma megalópole a localizada no Estado Livre da Califórnia do Norte. Local com muito poder, glamour e modificações corporais.

O local vive um conflito interno constante entre gangues e outras entidades que procuram dominar a cidade. Além disso, os vícios em cosméticos e consequente violência dos moradores se tornam ameaças, com a força armada chamada Psycho Squad.

Assim, o jogador assume o papel de V, e embarca em seu plano. Portanto, pode Você pode personalizar aparatos cibernéticos, conjunto de habilidades e estilo de jogo do personagem. E também explorar uma vasta cidade onde as decisões tomadas definem a história e o mundo ao seu redor.

Longa espera

No total foram mais de 7 anos de desenvolvimento até Cyberpunk 2077 finalmente ser lançado. O primeiro trailer do game saiu em janeiro de 2013.

Mas a produção de Cyberpunk 2077 foi conturbada no sentido, devido a adiamentos e mudanças de plano. Já programado para sair na geração do PS4 e Xbox One, o jogo teria seu lançamento marcado para 16 de abril de 2020, mas foi adiado para 17 de setembro do mesmo ano.

Contudo,, um novo adiamento fez Cyberpunk 2077 ganhar a data de 19 de novembro. Por último, o martelo foi batido para 10 de dezembro.

Mas desde então, ele já evoluiu muito. Assim, Cyberpunk 2077 dá totalmente inovadora e com uma grandiosidade nunca vista antes em um jogo.

Curiosidades sobre o jogo Cyberpunk 2077

Diversas são as curiosidades existentes em Cyberpunk 2077. Veja abaixo:

Cyberpunk 2077 permite hackear os inimigos

Na grande variedade de habilidades que você pode usar em Cyberpunk 2077, hackear inimigos e implantar neles malwares chama a atenção. Assim, serve para impedir que atirem em você.

O mais legal é que existe um bot aranha controlado por implantes e habilidades de engenharia. Elas podem ser desenvolvidas, permitindo acesso a novos caminhos no decorrer da história.

Os músicos rebeldes Rockerboys

Cyberpunk 2077 conta com três classes para escolher: Solo, Netrunner e Techie. Mas há a classe RPG Cyberpunk se chama “Rockerboys”. São uma mistura de poetas com encrenqueiros, sempre usando o poder da música para criar uma resistência contra as megacorporações.

Assim, uma principal habilidade é a Liderança Carismática. O personagem Johnny Silverhand, interpretado por Keanu Reeves, é um exemplo de Rockerboy.

Contrabando de memórias de pessoas mortas

O jogo tem um implante cibernético, que é o Braindance. Trata-se de um dispositivo que permite gravar as experiências vividas por uma pessoa. E depois eles revivem essas memórias para os outros usuários.

Assim , durante o jogo é possível ver uma simulação perfeita, com direito a todas as sensações e emoções vividas no momento gravado. Todavia, essas gravações permanecem mesmo em situações em que o usuário morre.

E na narrativa em Night City, existe a venda ilegal de dispositivos Braindance, cujo os mais valiosos são aqueles de pessoas que morreram gravando as suas memórias.

E durante o game, o jogador encontra um Editor de Braindance que permite brincar com a linha do tempo dessas gravações, auxiliando na solução de mistérios.

Escolha o seu herói de infância em Cyberpunk 2077

Um dos recursos mais populares em Cyberpunk 2077 é o alto nível de customização de personagem. Portanto, pode mudar a aparência dos personagens, assim como escolher a personalidade e a origem do protagonista.

Assim, o jogador pode escolher a história do personagem em Night City e até o herói de infância do seu personagem. Você escolhe à vontade!

Portanto, Cyberpunk 2077 fecha 2020 como um dos destaques de lançamento no mundo dos games. Mesmo com tanto tempo de espera, escolher esse jogo vale a pena!