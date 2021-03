Dona do TikTok compra estúdio de jogos por US$ 4 bilhões

A chinesa Bytedance, dona da rede social TikTok, aparentemente quer diversificar ainda mais os seus investimentos. A startup, que é a mais valiosa do mundo, anunciou, na quarta-feira, 24, ter comprado o estúdio de jogos Moonton por US$ 4 bilhões , o equivalente, em cotação de hoje, a R$ 22,5 bilhões. É uma das maiores compras do setor.

Com a aquisição, a Bytedance deve reforçar ainda mais a unidade de videogames Nuverse, que até agora estava à sombra do sucesso mundial do TikTok.

A compra é considerada estratégia, já que o Moonton já vem com um portfólio interessante. Dentre outros produtos, a empresa é responsável pelo joguinho para celular “Mobile Legends”. Atualmente, com atuação global e presença forte até mesmo nos Estados Unidos, o game já conta com mais de 75 milhões de jogadores ativos mensais.

Além disso, a Bytedance desbancou a rival Tencent na mesa de negociações. Também de origem chinesa, a empresa é dona do game “League of Legends”, um dos maiores sucessos do setor. Assim, se tivesse obtido sucesso, a Tencent iria controlar dois dos maiores jogos do universo de RPG hoje, ainda que o Mobile Legends seja para celulares.

“O Moonton fornece o suporte estratégico necessário para acelerar as ofertas globais de jogos da Nuverse”, disse um comunicado da ByteDance enviado ao mercado e à imprensa. No entanto, uma fonte ouvida pela agência de notícias Reuters disse que a Mooton, como condição para a aquisição, exigiu que continuasse independente em sua atuação no setor.

A Bytedance – Tiktok

O sucesso da Bytedance começou a se tornar realidade em 2012, quando o fundador Zhang Yiming, de 29 anos, desenvolveu um agregador de notícias, o Toutiao. Depois, já alguns anos depois, Yiming acabou criando uma inteligência artificial embarcada no aplicativo, transformando-o em uma rede social de notícias com 120 milhões de usuários.

Mas o sucesso de fato acabou vindo com o TikTok, conhecido anteriormente como Musical.ly. Também por meio de uma inteligência artificial própria da ByteDance, o app permite que qualquer pessoa crie e edite vídeos divertidos. Atualmente, são mais de 1,2 bilhão de usuários ao redor do mundo, incluindo o Brasil, onde a marca tem escritório.