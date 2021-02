Dragon Ball: saiba como participar do Games Battle Hour em março

Os fãs de Dragon Ball podem se preparar para um mega evento do game em março! A Bandai Namco que reunirá os melhores jogadores dos jogos de luta da série no Dragon Ball Games Battle Hour. Os torneios virtuais ocorrem nos dias 6 e 7 do próximo mês.

O evento homenageia atodos os games da saga, como Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Legends, e Dragon Ball Super Card Game.

Uma verdadeira arena online ocorrerá, e o evento terá transmissão ao vivo. Assim, diversos espectadores poderão assistir ao evento e acompanhar com outros jogadores. Todos poderão usar os próprios avatares, com os personagens do Dragon Ball.

Ou seja, é uma grande celebração, para que nenhum fã de Dragon Ball fique de fora. Se você é um deles e não quer perder, veja como participar deste torneio incrível.

Como participar do Dragon Ball Games Battle Hour

Um dos principais requisitos para participar do Dragon Ball Games Battle Hour é manjar dos três games que serão realizados os torneios.

- PUBLICIDADE. -

Portanto, o jogador que se dá bem no Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Legends, e Dragon Ball Super Card Game pode participar sem grandes mistérios.

Mas para mais detalhes e instruções de como oficializar a sua participação no evento, visite o site https://dbgbh.bn-ent.net/en/, siga o evento no Twitter e no Instagram. Você pode copiar e colar o endereço em seu navegador.

Sobre os games de Dragon Ball

A série de videogames Dragon Ball baseia-se na série de mangás e anime homônimo criada por Akira Toriyama. A série segue as aventuras de Son Goku e seus amigos. Ele é um sayajin que treina diversas artes marciais e explora o mundo em busca das sete esferas que concedem de desejos, as Dragon Balls (esferas do dragão na dublagem brasileira).

Os jogos são de vários gêneros, principalmente Role-playing games, plataforma e jogos de luta, embora estes últimos tenham se tornado os mais proeminentes. Desde 1986, oJapão teve o lançamento de jogos de vídeo baseados na franquia.

E o Dragon Ball Games Battle Hour concentra- se em três dos principais jogos mais recentes. São eles:

- PUBLICIDADE -

Dragon Ball FighterZ

Lançado em 2018, os gamers o encontram em PS4, Xbox One e PC e é baseado no popular anime. Publicado pela Bandai Namco e desenvolvido pelo experiente estúdio Arc System Works, o título combina a dinâmica dos games de luta clássicos em 2D com modelos de personagens em 3D.

A jogabilidade une conceitos de vários outros jogos de luta. Os jogadores acostumados com o esquema de controles do Marvel vs. Capcom, que tem a mecânica da equipe, irão se identificar. Ou seja, com três botões de ataque primários e um botão de ação exclusivo mais alguns outros, você consegue golpes incríveis.

Assim, o jogadores selecionam três personagens para formar uma equipe no estilo The King of Fighters. Um deles é controlado e pode ser trocado com um dos outros personagens a qualquer momento.

Mas os gamers também podem chamar um de seus outros personagens para executar um movimento “Assist” (assistência em português), permitindo ataques simultâneos e combos com toda a equipe. É preciso derrotar os três personagens do oponente para vencer o jogo.

Dragon Ball Legends

- PUBLICIDADE -

Este é um jogo disponível ára dispositivos Android. Portanto, Dragon Ball Legends tem espetaculares batalhas em 3D, para uma experiência mais realista dos jogadores.

As batalhas acontecem em tempo real, então você pode controlar diretamente seu personagem. Seja para mover, atacar ou esquivar. Entretanto, as ações ocorrem por uma série de cartas com requerimentos de energia, o que adiciona um fator estratégico às batalhas.

Em Legends você pode lutar online contra jogadores do mundo todo. E ao vencer desafios, você pode desbloquear novos lutadores como Goku, Vegeta ou Trunks, apesar de que também há um personagem nunca visto criado só para o jogo, com um novo arco de história desenvolvido pelo próprio Toriyama.

Dragon Ball Super Card Game