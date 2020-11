Ecosia: entenda como funciona o buscador rival do Google

Já imaginou fazer buscas em um site de pesquisas e o dinheiro ganho com isto ser revertido em plantio de arvores? Com a plataforma Ecosia, isso é possível. A ferramenta de buscas reverte parte de seus ganhos para plantar arvores em locais de queimadas ou desmatados, inclusive em regiões brasileiras. O Ecosia ganhou força após algumas campanhas publicitárias, confira mais sobre a iniciativa da empresa.

O que é o Ecosia?

Concorrente direto do Google, o Ecosia tem o diferencial de estar engajado na luta pelo meio ambiente. Foi criado por um grupo de alemães, há cerca de 11 anos. Seu nome é “Ecosia – a engenharia de buscar que planta arvores”, pois visa plantar arvores na medida em que as buscas são realizadas pelo site ou aplicativo.

Assim como o Google e outros buscadores, o Ecosia ganha dinheiro com a venda de publicidade, mas parte do valor arrecadado é usada para patrocinar o plantio de árvores em áreas com desmatamento e queimadas, inclusive no Brasil.

Plantio de arvores

Segundo a empresa são necessárias 45 pesquisas para plantar uma árvore. Há um contador pessoal no canto superior direito que mostra o número de pesquisas realizadas. Quando o usuário clica em anúncios, o anunciante paga um valor ao site de buscas, assim gera lucro à plataforma. Ao menos 80% dos lucros mensais vão para plantar árvores, afirma a empresa.

No total, já foram plantadas mais de 65 milhões de mudas, dados de 2019.

O grupo publica relatórios financeiros mensais e recibos de plantio de árvores, para comprovar quanto dinheiro é direcionado para a causa ambiental.

Além disso, a empresa reafirma seu compromisso com a privacidade dos usuários. Para isso, todas as pesquisas feitas no buscador são criptografadas e a companhia não armazena nenhuma informação dos usuários.

Post que viralizou

Após um vídeo da atriz brasileira, Laila Zaid apresentando a plataforma aos seguidores, o Ecosia viralizou. As buscas pela ferramenta aumentaram bastantes, como ficou indicado pelo Google Trends. Além disso, o assunto foi um dos mais comentados no Instagram e Twitter.

No vídeo, postado na quinta (28), Laila conta sobre o Ecosia e como eles revertem dinheiro para o plantio de arvores. “Essa empresa alemã pega 50% desse lucro e planta árvores. Eles têm parcerias com empresas de reflorestamento, ONGs do mundo inteiro, inclusive, no Brasil. Com os outros 50% eles pagam as contas, se autoinvestem e investem em publicidade” Ela contou também que não recebeu nada para postar sobre, apenas quis divulgar.

Confira o vídeo abaixo:

Como usar o Ecosia?

É possível acessa-lo pelo site, usando seu navegador da web. Mas também dá para baixar o aplicativo e usar no celular. A plataforma é gratuita e está disponível para os sistemas Android e IOS.

Embora a interface esteja em inglês, o layout e maneira de pesquisar é semelhante ao Google, então a ferramenta é fácil de usar. Além disso, é possível pesquisar em qualquer idioma e os resultados vão aparecer nesta língua.